Ingenierías: un seguro ante el futuro laboral

Con 172 años de historia, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar es la tercera escuela más antigua de España, lleva desde 1852 formando ingenieros, desde la revolución industrial hasta la actualidad, varias generaciones se han formado en Béjar que, hay que recordar, es una localidad que cuenta con una gran tradición industrial.

Además, la Escuela de Ingeniería de Béjar se caracteriza por aglutinar los estudios monográficos de la rama industrial, lo que ha permitido al centro diseñar un plan de estudios con una estructura en forma de candelabro, de manera que los alumnos adquieren conocimientos de los tres grados: electricidad, electrónica-automática y mecánica, un aspecto muy importante puesto que la mayor parte de los proyectos de ingeniería industriales tocan todos los componentes.

La Escuela tiene egresados con puestos destacados en plantas de fabricación de automóviles, parques eólicos, centrales generadoras e industria aeroespacial. En todas las grandes empresas asentadas en el país y fuera de él hay trabajando ingenieros formados en Béjar con gran éxito, pues al tratarse de un centro pequeño —cuenta con unos 300 alumnos— los estudiantes reciben una atención personalizada y, según explica su director, Alejandro Reveriego, consiguen el plus de motivación necesario para concluir con éxito estos estudios.

El mundo necesita ingenieros. “La tecnología inunda nuestro mundo, casi todo lo que utilizamos para comunicarnos, para desplazarnos, en nuestra casa, en hospitales, en oficinas y las industrias de todo tipo provienen de un proceso de ingeniería más o menos complejo”, comenta Reveriego, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII) de Béjar y añade: “Las ingenierías de la rama industrial, estudios monográficos que se imparten en la Escuela de Béjar, son de los más demandados en nuestra sociedad, ya que estos ingenieros están formados para innovar, diseñar, organizar, comercializar productos, en definitiva pueden formar parte de los grupos humanos de todo tipo de empresas”.

Respecto a la inserción laboral de los alumnos, Reveriego insiste: “Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de empleo en ingeniería y arquitectura es del 92,4 por ciento”. Además, el director de la ETSII de Béjar subraya: “Este centro universitario es reconocido por su prestigio y por su experiencia, que ha formado a muchas generaciones de profesionales, desde la revolución industrial hasta nuestros días. Los empleadores nos hablan muy bien de los profesionales que salen de nuestro centro”.

Ser un centro pequeño es una de las grandes bazas de la Escuela de Béjar. “Al estudiante no sólo se le resuelven sus dudas, sino que también consigue ese plus de motivación tan necesario en estos estudios. En nuestra Escuela, no nos gusta dejar a nadie atrás, queremos que todos nuestros estudiantes finalicen sus estudios”, afirma Alejandro Reveriego. Además, destaca el trabajo de coordinación de los profesores: “Nuestros estudiantes pueden realizar proyectos que tocan todas las ramas de la ingeniería industrial, igual que pasa en la actividad industrial real donde los proyectos suelen ser multidisciplinares”.