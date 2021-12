“Inflexible” y “cortoplacista”. Las criticas del empresariado salmantino a la reforma laboral

El Consejo de Ministros aprobó este martes la reforma laboral pactada por el Gobierno con los empresarios de CEOE y los sindicatos, un texto que en Salamanca rechaza tanto la Confederación de Empresarios CES, porque las modificaciones “no se adaptan a la realidad actual” y queda “coja” para ayudar en el proceso de recuperación económica; como el sector de la construcción, ya que se modifica su contrato temporal que pasará a ser indefinido con el acuerdo de sindicatos y patronal, algo que los representantes del gremio creen que en este momento está fuera de la realidad porque apenas existe temporalidad y en el futuro podría perjudicar la contratación.

El texto tampoco convence al representante provincial del sindicato agrario UPA, Carlos Sánchez, ya que puede poner fin a los contratos de los temporeros, al establecer que la cuota de los de menos de 30 días se multiplica por tres. “Al final se va a acabar con ese tipo de temporalidad y se va a tener que contratar todo a empresas de servicios”. Tras recibir el visto bueno, el documento entrará en vigor en unos días como Real Decreto, para cumplir con uno de los objetivos marcados por Bruselas para la obtención de los fondos Next Generation. Se ha decidido tramitar después como proyecto de ley, por lo que se iniciará un proceso parlamentario.

“Lo que necesitamos los empresarios son garantías de un marco laboral sin incertidumbres. Probablemente no sea el mejor acuerdo que hubiéramos firmado, no me cabe duda, pero es verdad que siempre que hay acuerdo es porque ha habido debate y todas las partes han tenido que ceder”, valora el presidente de CEOE-CEPYME Salamanca, Diego García. “El mercado de trabajo requería una reforma integral. En estos momentos se necesita una mayor flexibilidad por parte de empresas y trabajadores para poder adaptarse a los cambios actuales y, por otro lado, somos conscientes de que se necesita seguridad, para los empresarios no hay mayor seguridad que la certeza de encontrar trabajadores válidos para desarrollar los retos que se nos ponen por delante”, plantea el presidente de CES, José Vicente Martín Galeano.