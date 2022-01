Inés Arrimadas: “A los que hacen las canalladas se les debe castigar en las urnas”

–Hemos dejado muy claro el tema de pactos y lo que Mañueco se merece después de lo que ha hecho. No nos podemos pasar toda la campaña hablando de este tema. Los ciudadanos están más interesados en saber que Ciudadanos va a garantizar que se apruebe la Ley de Transparencia, que sigan viniendo inversiones, que haya suelo industrial. Mañueco quiere que hablemos de Mañueco y no le tenemos que dar ese gusto.

–Todos los sondeos daban que Ciudadanos entraba y que Mañueco no conseguía su objetivo. Él ha convocado elecciones con dos metas: la mayoría absoluta y borrar a Ciudadanos del mapa y no va a conseguir ninguna de las dos. Cada vez que se conoce una encuesta, Mañueco está más lejos de la mayoría absoluta y Ciudadanos está más fuerte. Así que vamos a ser decisivos y a gobernar.

“PP y PSOE son capaces de romper gobiernos que funcionan por la cara o porque te llamen de Madrid”

–Mañueco afirma que ustedes le iban a traicionar.

–Eso no se lo cree ni él. Yo le veo sudando en las entrevistas cada vez que tiene que decir eso. Dónde más se había puesto a prueba la lealtad de Ciudadanos era en Castilla y León, porque ya había habido una moción de censura que habíamos votado en contra. Que casualidad que el PP nunca se inventa una moción de censura en los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque no pueden adelantar elecciones. No hay ningún ciudadano de Castilla y León que se crea esta patraña. Igea estaba defendiendo listas conjuntas con el Partido Popular 48 horas antes de que Mañueco destrozara el gobierno. Una persona que miente así a dos millones y medio de personas, sabiendo que les está perjudicando, no merece volver a ser presidente.

–¿Ser la cara de la Junta en la pandemia les ha perjudicado?

–Hemos hecho lo que lo que había que hacer. Yo creo que los castellanos y leoneses saben que si se ha eliminado prácticamente el impuesto de sucesiones ha sido gracias a Ciudadanos. El PP ha gobernado durante décadas y solo se han bajado los impuestos ahora, solo se ha sido líder en creación de empleo y de autónomos ahora. Solo ahora Castilla y León recibe más gente de la que se va. El no encabezar un gobierno dificulta que se visualicen los méritos, pero nunca hemos pensado en ponernos las medallas, sino en solucionar problemas. Otros sí que están pendientes de ponerse la medalla.

–¿Cuáles son las prioridades de Cs con Castilla y León?

–Empleo de calidad, bajar impuestos para atraer empresas y oportunidades, mejorar infraestructuras y hacer algunas reformas imprescindibles que harán que Castilla y León despegue. Queremos una reforma de simplificación administrativa, seguir con el proyecto de transparencia para acabar con el clientelismo en Castilla y León, que de eso sabe mucho al partido que ha estado gobernando tanto tiempo, y hacer de Castilla y León una tierra de oportunidades para los jóvenes.