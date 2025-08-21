Indignación con las 'reservas fantasma': «No es cobrar por cobrar, pero a nosotros sí nos cuesta mucho...» La hostelería salmantina reclama mayor concienciación por parte de los clientes, cancelar con tiempo y respetar los compromisos, así como valorar el esfuerzo que implica preparar un servicio

Las reservas que nunca se concretan, conocidas como «no shows» o reservas fantasma, son uno de los desafíos crecientes a los que se enfrentan los restaurantes de Salamanca. La llegada del turismo y la costumbre de reservar en varios locales simultáneamente han agravado este problema, que afecta tanto a la organización de la sala como a la planificación.

Este tema saltó al panorama nacional después de que una sentencia diera la razón al restaurante Amelia, de San Sebastián, por cobrar 510 euros a un cliente que no anuló la reserva y no acudió a comer el día indicado.

La pregunta que se hacen desde el sector de la hostelería es: si un vuelo o un hotel se pagan por adelantado, ¿por qué no puede suceder lo mismo con un restaurante?, se cuestiona Héctor Carabias, chef y responsable de un restaurante situado en el casco histórico. Además, explica que cada reserva incumplida tiene un impacto directo en el funcionamiento diario del negocio. «No hablamos solo de dejar una mesa vacía; hablamos de género comprado, personal preparado y clientes que dejan de disfrutar de nuestro servicio, ya que buscamos la excelencia y el buen trato a nuestros comensales». Para Carabias, la solución pasa por concienciar al cliente y, en algunos casos, solicitar una tarjeta bancaria como garantía. «No se trata de cobrar por adelantado, sino de que comprendan que detrás de cada reserva hay un equipo que se moviliza. Es simplemente responsabilidad, no desconfianza», añade.

Morgan, propietario de un restaurante histórico, coincide en que estas ausencias alteran la rutina diaria del establecimiento. «Nos rompen toda la planificación del día. No es solo que una mesa quede vacía: afecta al personal, a la cocina y al ritmo general del servicio. Tenemos platos elaborados y un aforo limitado; perder una mesa puede cambiar por completo el flujo del día», explica. Al igual que otros hosteleros, Morgan valora la implantación de sistemas de garantía, aunque reconoce que en Salamanca todavía cuesta aplicarlos.

Ana Ramón, responsable de un restaurante próximo a la Plaza Mayor, asegura que, por el tipo de negocio que tienen —con 11 mesas—, no sufren mucho este problema, al ser grupos pequeños los que reservan y, cuando no acuden, logran cubrirlo al momento. Sin embargo, esta mala costumbre se acentúa en verano, cuando turistas de paso reservan en varios establecimientos a la vez. «A nosotros nos afecta habitualmente poco, pero cuando nos hacen una reserva grande y fallan, nos destroza. Con turistas que reservan en varios locales y luego deciden sobre la marcha, las reservas fantasma en esta época se multiplican», comenta. Ana destaca que cada vez hay más locales que están aplicando políticas de adelanto o garantías con tarjeta, aunque el cliente local suele mostrarse reacio. «No se trata de cobrar por cobrar, sino de que la gente entienda que, aunque no le cueste dinero reservar, a nosotros sí nos cuesta mucho cuando no vienen», concluye.

Por ello, la hostelería salmantina reclama mayor concienciación y que se cancele con tiempo.