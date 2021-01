Indignación por la extensión del toque de queda y el cierre perimetral

El rechazo a las restricciones de la Junta de Castilla y León se extiende entre los empresarios, sobre todo por la ampliación del cierre perimetral de la Comunidad y el toque de queda a las 22:00 horas durante el estado de alarma, aunque el Bocyl recoge la posibilidad de levantarse antes. En todo caso es mucho castigo para la hostelería, que pierde buena parte de su facturación al quedar anulado el horario de cenas, y perjudica especialmente al sector del ocio nocturno. Por otro lado, las grandes superficies y los gimnasios se solidarizan con sus compañeros de Ávila, Segovia y Palencia, cerrados junto a la hostelería. “No se molestan en mirar dónde está el foco de contagio”, reprocha el secretario de la asociación Anged de grandes superficies.

Los hosteleros plantean una denuncia judicial

La indignación entre los hosteleros por la ampliación de los recortes de la Junta de Castilla y León hasta el 9 de mayo llega a tal punto que han retomado la idea que nació en noviembre -con el cierre total de establecimientos- de presentar una demanda contra el Ejecutivo regional por daños y perjuicios así como por no permitir ejercer su actividad con normalidad. La decisión se abordará la próxima semana en la Asociación de Hostelería. Su presidente, Álvaro Juanes, expone que la situación por la que atraviesan es límite: “Se está planteando esa opción, no solo en Salamanca, sino también en otras provincias. Pero ya no se puede más con estas restricciones”. La próxima semana se baraja una nueva protesta ante la Junta con más de mil empresarios de toda la Comunidad dispuestos a acudir a Valladolid.

Castaño: “Se ha condenado la temporada turística de Salamanca”

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca lamenta la ampliación de las restricciones y critica la decisión de la Junta por la repercusión que tendrá en la capital: “El turismo no genera contagios, un turista se mueve pero no se relaciona, y para eso se han tomado medidas. No se entiende que se haya condenado y sentenciado la temporada turística de Salamanca, que es un sector vital. Y no se entiende porque no estamos como en abril ni la Junta de Castilla León tiene una bola de cristal para saber que no van a funcionar las vacunas ni ninguna medida hasta el 9 de mayo. En cambio, debería haber sido prioritario vacunar también los días festivos. Los ánimos están agotados, por eso hay que evitar cualquier doble rasero y explicar por qué con los autónomos se aplica la dureza y con las reuniones familiares se da mayor flexibilidad. Los datos indican que con la hostelería abierta los positivos se han podido controlar, y que sin embargo , con las reuniones en las casas los contagios se disparan. Es lógico pensar que las personas a las que les impide quedar fuera van a seguir relacionándose”. Además, Castaño se pregunta cuántos autónomos hay entre quienes toman las decisiones. “Parece que es más fácil sacrificar a otros antes que cuestionarse a uno mismo. Es una temeridad seguir por ese camino”.

Los centros comerciales temen el cierre si siguen los contagios

Ángel Mingo, secretario en Castilla y León de la asociación de grandes superficies Anged, denuncia que en las medidas especiales de nivel 4 incluyan el cierre de centros comerciales junto a la hostelería. “No sé por qué nos meten en el mismo saco. Es como darle al botón de apagar, no se molestan en mirar dónde están los focos de contagio”. Siente que lucha contra los elementos a la hora de presentar este argumento a la Junta de Castilla y León. “Ya nos desgastamos en noviembre con informes y no sirvió de nada. No tuvimos ni respuesta”. Ahora han cerrado los centros en Ávila, Segovia y Palencia. “Como la semana que viene los contagios sigan así nos tocará cerrar al resto de las provincias, tendremos que aprovechar esta semana de rebajas”.

Los gimnasios esperan lo peor