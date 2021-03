Indignación entre los conductores que deben renovar la ITV entre marzo y octubre y tuvieron que retrasar la inspección por el estado de alarma

Son muchos los conductores a quienes les caducó la ITV del vehículo en el primer estado de alarma, en marzo y abril de 2020, y que con la prórroga del plazo para la revisión, después pudieron pasar la inspección en julio o agosto. La sorpresa les está llegando ahora en forma de notificación, a través de mensaje SMS o carta, para que pasen y paguen la revisión anual de la ITV de nuevo en este próximo mes de marzo y abril, cuando no se ha cumplido ni un año de la inspección real. Las estaciones toman como referencia la fecha que aparece en su tarjeta de ITV y no la fecha de la última revisión. Algo que en el caso de los transportistas, cuyos camiones con más de diez años pasan la revisión cada medio año, supone un coste extra al tener que abonar dos ITV en poco tiempo. Este escándalo que indigna sobremanera a los automovilistas y transportistas es, sin embargo, legal por la norma inicial dictada por el Ministerio de Sanidad y por un auto posterior del Tribunal Supremo que no tiene efecto retroactivo.