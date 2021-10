Indignación entre los autónomos por la subida ‘oculta’ de sus cuotas

El enfado de los autónomos con el presidente Pedro Sánchez es patente después de que haya “calzado” en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado una subida de entre 93 y 401 euros al año en cuotas. El colectivo descubrió este jueves la doble alza tras analizar la documentación con detenimiento. Por un lado se incrementa el tipo de cotización, pasando del aplicado en enero del 30,3% al 30,6%. Por otro lado se incluye un aumento de la base mensual para el año 2022, por lo que si se suman ambas alzas los trabajadores por cuenta propia pagarán 7,79 euros más al mes a partir de enero, 93 euros más al año para los que coticen por la base mínima. Es el caso de ocho de cada 10 de los 25.956 autónomos salmantinos, ya que la mayoría paga la cuota mínima hasta que llegan a los últimos años de cotización, cuando suelen incrementarla para elevar la cuantía de la jubilación. También sube la base máxima (401 euros al año) y la societaria (120 euros)

El colectivo considera que este no es el momento de incrementar los costes y se muestra indignado con el Ejecutivo por tomar la decisión sin consultar previamente con sus representantes. “Es una muestra del Gobierno que tenemos y de quiénes van a ser los paganos de la pandemia”, lamenta el presidente de la Asociación de Autónomos de Salamanca (AUSAL), Jorge Moro. “Ya se demostró con la última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una negociación en la que importó muy poco la opinión del que en definitiva la paga”, señala en relación al acuerdo que se aprobó sin el apoyo de las empresas.

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha subrayado que “no es el mejor momento” para implantar una medida de esta naturaleza. Recuerda que muchos autónomos “siguen en el alambre” tras los duros meses que han sufrido por la pandemia de la covid-19 y ha recordado que el colectivo lleva años soportando una situación “complicada”.

Por su parte, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) está de acuerdo en rechazar la decisión, que va en contra de lo anunciado por el Gobierno este año, notificando “reiteradamente” la puesta en marcha de un nuevo sistema de cotización en función de los ingresos reales. “Además, desde nuestra organización no entendemos la negativa, una vez más, de no incluir en la Ley de Presupuestos Generales del Estado las deducciones por manutención, que perjudican a nivel nacional a 1,2 millones de trabajadores por cuenta propia”, sostiene el presidente de UPTA, Eduardo Abad.

“Es inconcebible, no damos crédito a la desidia con la que se nos está tratando en el ámbito fiscal. No entendemos la negativa reiterada de los Ministerios de Economía y de Hacienda a poner freno a una de las mayores injusticias fiscales que sufre el colectivo de trabajadores autónomos”, insiste Abad, para confesar que le asombra, además, que ningún partido político haya dado un solo paso para tratar de solucionarlo, tan solo ERC ha presentado una proposición no de Ley con este asunto. “Esta negativa que vendieron como un auténtico logro desde el anterior Gobierno, ha sido una tomadura de pelo a los autónomos, y los que tienen ahora la responsabilidad de gobernar o de sostener el actual gobierno, tienen una deuda moral que exigimos que se cumpla”.