Indignación en cuatro relevantes sectores olvidados en los fondos del Gobierno

El presidente de CES, José Vicente Martín Galeano, recalca que “lo que no se entiende es que en el reparto se incluya a negocios a los que nunca se les ha restringido la actividad o que han mejorado incluso sus resultados por el auge del teletrabajo, y se descarte a los sectores de las peluquerías, centros de estética, autoescuelas o academias de formación no reglada, entre otros tantos, que han sufrido muchas restricciones y que su nivel de facturación ha caído estrepitosamente”.

El Gobierno ha dejado fuera de los 7.000 millones de euros en ayudas directas a ámbitos que el año pasado han sufrido caídas “estrepitosas” de facturación, entre ellos las peluquerías, los centros de estética, las autoescuelas y las academias de formación no reglada. Así lo denuncia la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES) después de comprobar que el Real Decreto que articula el reparto de los fondos a través de las comunidades no tiene cuenta a autónomos y pymes de estos ámbitos, aunque sus ingresos hayan caído más de un 30% con respecto a 2019, tal y como exige la normativa.

Exige que pueda acogerse a las subvenciones cualquier autónomo o empresa con pérdidas de más del 30%

La presidenta de la Asociación de Centros de Estética, Paula Romero, lamenta los escasos apoyos que reciben las empresas del sector. Reprocha que hasta la fecha las administraciones no les han ayudado en nada, “nos buscamos la vida como podemos y solo hacemos que pagar impuestos”. Recrimina que aún no han recibido los apoyos del Ayuntamiento para compra de epis, ICO y digitalización. “Ahora el Gobierno nos excluye de esta partida cuando trabajamos tres veces más para cubrir gastos. Porque tengo un bien equipo sino, adiós”.

Cabreo entre las academias de formación no regladas, en concreto entre las academias de español, se ha quedado fuera de las ayudas directas a pesar de no tener actividad. Pueden abrir, pero sus clientes (extranjeros) no pueden viajar. “Es un despropósito absoluto, algo intolerable en un estado de derecho. ¿Cómo es posible que empresas con facturación cero desde hace un año por decisión de las autoridades y por causas ajenas a nuestra voluntad no reciban ayudas?”. Recuerda que este abandono podría derivar en la desaparición del sector.