Indignación del CGT por el decreto sanitario de la Junta

El sindicato CGT realizó un comunicado en el que insta que quiere expresar la indignación con la Junta por el tema sanitario. “Queremos expresar nuestra indignación ante su despotismo. No diremos que estamos sorprendidos. Simplemente indignados, porque, sinceramente, con usted al cargo era más que esperable que tarde o temprano tirara de decretazos para salirse con la suya si las negociaciones se ponían un poco cuesta arriba. Es lo malo que tiene tener un carácter innato que tiende a mandar sin escuchar, que por mucho que se intente maquillar de diálogo y buenas maneras, acaba despuntando en situaciones difíciles. De poco sirve tapar tan hediondas ideas, ya que normalmente las moscas que vuelan alrededor de la mierda, indican lo que se esconde, aun teniéndolo bien tapado y alguna de sus moscas “consejeras o cojoneras” ya había medio destapado lo que nos “olíamos” todos, un superdecretazo inminente. Está claro que la situación que nos ha tocado vivir le supera, y así lo demuestra con cada paso, con cada decisión errónea en su gobierno en todo lo referente a esta pandemia, con cada “decretazo” que sale de su puño o de su boca. Cuando la mediocridad se enfrenta a algo tan grande que no entiende o que no puede abarcar, su reacción natural es atacar”, aseguran desde el sindicato hacia el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco