Indignación de las víctimas de tráfico: podrían tributar por la indemnización

Profunda indignación de las víctimas de accidentes de tráfico con el Gobierno por su intención de que las indemnizaciones cobradas por siniestros tributen a Hacienda.

Los primeros en advertir de que el Gobierno pretendía recaudar impuestos con las indemnizaciones de las víctimas de siniestros viales han sido los letrados de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (Anava-Rc). El Consejo de Ministros aprobó el pasado 15 de diciembre el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia del Ministerio de Justicia. En la disposición final segunda de esa norma se incluye “de forma escondida una importante modificación” en el IRPF que supondría un grave impacto para los perjudicados por accidentes de tráfico al gravar las indemnizaciones, así como para los familiares de fallecidos e incluso para las aseguradoras.

“Es una gran vergüenza que el Gobierno quiera recaudar a costa de las víctimas de tráfico. Es indignante porque una indemnización sirve para compensar los perjuicios personales y patrimoniales que sufrimos. Una indemnización no es un incremento de patrimonio propio, sino que te ayuda a hacer la vida un poco mejor. Por ejemplo los lesionados medulares tenemos unos gastos terribles toda nuestra vida, en sillas de ruedas, en rehabilitación, adaptaciones en la vivienda, el vehículo... y quién paga eso, no somos hijos de millonarios y somos una carga para la familia”, se queja a este periódico Mª Paz González, delegada en Castilla y León de Aesleme (Asociación por la prevención de accidentes de tráfico y ONG de atención a víctimas de accidentes).

“No miran por las víctimas, sino en cómo hay que recaudar. La cantidad económica de la indemnización va asociada a la gravedad de la lesión. No te lo dan porque les caigas bien, sino porque has quedado más lesionado”, recuerda González, que se lamenta del “abandono absoluto” que sufren las víctimas de tráfico en España. “Somos los grandes olvidados, un número al día siguiente del accidente y nada más. La Dirección General de Tráfico también quitó el departamento de ayuda a víctimas de tráfico en las jefaturas, que nos orientaba en la maraña burocrática. Ahora si tienes la desgracia de sufrir un accidente o lo padece un familiar, no sabes dónde ir, ni quién te tiene que defender. Si no das pasos en un determinado tiempo, te dejan en la calle”, critica la delegada regional de Aesleme.