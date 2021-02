El nuevo complemento de maternidad en todas las pensiones (salvo las no contributivas) aprobado la pasada semana por el Gobierno no contenta a las actuales jubiladas. Este complemento, que sólo podrá recibir uno de los progenitores, incluye a los hombres que acrediten que han tenido que dejar de trabajar para cuidar a sus hijos, y también beneficia a las mujeres con un hijo que antes no tenían el complemento. El importe no es un porcentaje sobre la pensión como hasta ahora, sino que es una cantidad fija de 27 euros en cada una de las catorce pagas por cada hijo, con un máximo de 108 euros.

“Las actuales jubiladas quedamos excluidas porque el complemento es para las nuevas jubilaciones que se den a partir del 3 de febrero de 2021 cuando se ha publicado en el BOE. Además, las actuales jubiladas con un hijo que no tienen complemento alguno, siguen sin poder solicitarlo. Nos parece un complemento injusto porque deja a las actuales pensionistas con la misma brecha de género, no soluciona el problema y excluye a las mujeres que se han dedicado a los cuidados. Esas mujeres con pensiones no contributivas, las más vulnerables, no tienen nada de nada”, se queja Marisa Salgado, portavoz del colectivo Yayogaitas Salamanca.

Cabe recordar que en Salamanca uno de cada tres pensionistas percibe el mínimo establecido por ley cada mes. Un porcentaje muy elevado si se compara con la media nacional, que es menos de una cuarta parte. Un reflejo de que durante muchos años los sueldos en Salamanca han estado muy por debajo de la media debido a la falta de industria y en el que también influye que muchas mujeres renunciaron a trabajar por la familia en una proporción mayor que en otros puntos del país.

El porcentaje de pensionistas que cobra el mínimo fue en enero del 34,07%, según los datos de la Seguridad Social. La media nacional se sitúa en el 23,28%, una diferencia de casi once puntos. Además, la mejora en los últimos 15 años ha sido más lenta de lo que podría esperarse. En 2005, el 41,66% de los pensionistas salmantinos recibía la percepción mínima, 7 puntos más que ahora. En España entonces era el 27,99%.