Indignación ante el protocolo COVID para el examen MIR que impide a los contagiados presentarse

El Ministerio de Sanidad ha enviado a los participantes en las pruebas de formación especializada de médicos, enfermeros, psicólogos, farmacéuticos, biólogos, químicos y físicos un protocolo para la realización del examen que tendrá lugar el próximo 27 de marzo.

Junto a los condicionantes habituales de la mascarilla, distancia de seguridad y evitar aglomeraciones, la principal novedad es que aquellos aspirantes que tengan síntomas sospechosos, sean casos confirmados de COVID, contacto estrecho o hayan dado positivo en una prueba no podrán acceder a las facultades, y por tanto no podrán hacer la prueba. Es decir, los aspirantes que presenten síntomas, con o sin prueba positiva, tendrán que esperar al menos hasta la convocatoria del próximo año para presentarse al examen porque el Ministerio no les ha presentado ninguna alternativa. “Es paradójico que para unas elecciones se pongan todos los medios para que las personas contagiadas pudiesen votar, mientras que en nuestro caso nos están prohibiendo la asistencia a un examen que llevamos preparando desde hace mucho tiempo”, se queja una aspirante salmantina que lleva desde que concluyó la carrera estudiando para acceder a uno de los grados de formación especializada. “Precisamente —insiste— muchos de nosotros dentro de unos meses vamos a estar reforzando a uno de los colectivos más castigados y que ha estado luchando en primera línea contra el COVID desde el inicio de la pandemia”.

Desde la Asociación MIR España se considera una «injusticia indefendible» dejar fuera a estos estudiantes que señalan que “el 14 de febrero se hizo todo lo posible y se pusieron todos los medios para que las personas contagiadas pudieran ir a votar en Cataluña. Demuestren a los médicos opositores el mismo respeto que otorgaron ese día a los electores catalanes”.

Para el colectivo de MIR una de las principales opciones es que se pusieran a disposición de los contagiados o con sospechas unas aulas especiales para poder realizar el examen sin riesgo. Para ello se basan en el propio documento del Ministerio: “Si alguna persona iniciara síntomas COVID durante la prueba deberá informar de ello al interventor de la mesa y será trasladado a un espacio separado de uso individual con ventilación. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica a la persona que inicia síntomas y una FFFP2 para la persona que quede a su cuidado”. Por lo tanto, la única alternativa que establecen es para aquellos que presenten síntomas en el mismo examen.