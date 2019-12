India Martínez, Los Secretos y El Arrebato encabezan la agenda cultural de Salamanca para el 2020

La Sala B del Caem sigue siendo el lugar para disfrutar de la música rock, rap, soul, blues, ska, punk, reggae y pop . El grupo de rap Los chikos del maíz presentarán su nuevo disco, Comanchería, el viernes 10 de enero, con las entradas ya agotadas. La banda de música soul Freedonia regresa a Salamanca con su nuevo trabajo, Conciencia, el viernes 17 de enero. El Folk-Rock vendrá de la mano de los salmantinos Kike M y The son of Wood que ofrecerán un concierto el 7 de febrero. Uno de los fundadores de M-Clan, el guitarrista Santiago Campillo, está considerado como uno de los grandes exponentes de la guitarra blues rock de nuestro país y actuará en la Sala B el 8 de febrero, junto a los salmantinos Sadia. Los salmantinos Paté de Pato ofrecerán un concierto de 28 de febrero, dentro de su gira Sobreviviendo en el trayecto tour. Este grupo interpreta una música skapunk melódica. El cantante y compositor Dani Fernández , uno de los artistas españoles con mayor proyección del panorama musical, actuará el 5 de marzo. Su primer single, Te esperaré toda la vida, acumula más de 20 millones de reproducciones en Spotify y 12 millones en youtube. Rodrigo Cuevas , el 20 de marzo, y Vocalis , el 28 de marzo, completan la oferta musical de la Sala B para los próximos tres meses.

Además la Sala B acogerá dos festivales el próximo trimestre. El Jump & Jive Festival, dedicado a la música swing y rock & Roll, con la participación de los salmantinos Lulú & The rockets y los vallisoletanos Old Memphis. Este festival incluye una sesión de música en vinilo con el dj Don Otto y un taller de baile Rockabilly. Y el Salamanca Town of rock’n’roll, previsto el 14 de marzo, y en el que participarán tres grupos: los británicos The Avengers, los italianos The rotten rockers y los españoles Los faraones.

La música tradicional también tiene un hueco en la programación del próximo trimestre. El músico salmantino Gabriel Calvo presentará en el Teatro Liceo su nuevo proyecto discográfico, Folklorquiando, dedicado a Federico García Lorca. Para este proyecto ha contado con la colaboración del pintor salmantino Florencio Maíllo y el actor Jes Martin´s.

Y la Semana Santa protagonizará tres conciertos, el que ofrecerá la Banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Victoria de Sevilla en el Caem, el que interpretará el Coro Santa Cecilia en la iglesia de La Purísima, el 24 de marzo, y El Miserere de Doyagüe, previsto el 29 de marzo en la Catedral Vieja.