Cargados de dudas. El retraso en las fechas desde que les pusieron las primeras dosis y los mensajes contradictorios hizo que algunos de los vacunados con la primera vacuna de AstraZeneca no optaran hasta última hora por tomar la decisión de que les administraran Pfizer. Fue el caso de Esther Pérez, funcionaria de Instituciones Penitenciarias que no decidió hasta el mismo momento de la vacunación qué tipo de dosis seguiría a la segunda. Su primera vacunación fue en febrero y ya se había pasado las 12 semanas que inicialmente estaban previstas para que se administra su dosis. “He tenido muchísimas dudas y hasta que no me he puesto aquí en el Multiusos frente al papel para firmar el consentimiento no lo he decidido. Finalmente, me he decantado por Pfizer porque me da seguridad que lo hayan hecho otros países como Francia y Alemania”, reconocía mientras que confesaba que los políticos les habían “mareado demasiado”.

Caso similar al de Jesús Méndez, agente de la Policía Local que también optó por el suero americano tras consultar a una sanitaria de su confianza que le acabó convenciendo. “He tenido dudas hasta un día antes pero una amiga mía enfermera me dio varios consejos de sentido común y me acabé decantando por esta vacuna. Es una decisión complicada que tenemos que tomar”, argumentó.

Una de las paradojas que se vivió en la jornada de vacunación es que los sanitarios presentes en el Multiusos no podían dar consejos médicos sobre las bondades de una u otra vacuna. “Mucha gente nos está preguntando y no hay consejo médico posible y tampoco podemos condicionar a nadie”, reflexionaba una profesional que atendió el doble de dudas que un día normal de vacunación, a pesar de ser una cifra mucho menor de vacunas respecto a una jornada normal.

Ya fuera con Pfizer o con AstraZeneca, cerca de 800 salmantinos marcharon orgullosos a casa tras concluir el ‘culebrón’ que les ha permitido vacunarse con su elección deseada.