Inclusión y deporte se dan la mano en la carrera de los 1.000 pasos: «A mi hija esto le da la vida» La Fundación Aviva celebra una edición más de competición solidaria

María Andrea Sandia Salamanca Domingo, 26 de octubre 2025, 21:28

El padre de María Cepo García lo tiene claro: iniciativas como la carrera solidaria de Aviva son fundamentales para favorecer la inclusión. «A mi hija esto le da la vida. Es un momento especial para ella, se siente la protagonista. Estos chavales hace años no salían de casa, ahora, gracias a Aviva y otras fundaciones, pueden llevar una vida normal», cuenta.

María es integrante de la Fundación Aviva y además de en la carrera participa en todas las propuesta que la asociación lleva adelante para favorecer la inclusión. «Ya llevo cuatro años viniendo a la carrera. Esta vez he estado animando a la gente durante la carrera. En la marcha me canso rápido, pero igual participo», relata la joven.

A María le gusta tanto la carrera de los 1.000 pasos que se ha convertido en una especie de embajadora del evento invitando a sus compañeros de trabajo a sumarse. «Es el primer año que participamos. Vinimos porque María nos invitó y nos gustó mucho. Es una experiencia muy bonita», cuenta Ana Isabel Marcos.

Los días de carreras son especiales para Fran Forteza , un joven con Trastorno del Espectro Autista. Apenas ve a su padre ponerse la camiseta deportiva se llena de emoción.

«Empieza a seguirme por toda la casa. Ya al verme con la ropa deportiva él sabe que saldremos a correr y eso le encanta. Participamos en todas las carreras y marchas que podemos. Son días en los que él se divierte al máximo y como padre ver su felicidad a ti te da la vida. Mientras él quiera y yo tenga fuerzas para llevarlo, no nos perderemos ninguna competición», destaca su padre.

Así, Francisco José Forteza, padre e hijo, conforman el equipo 'Fran y Francisco' que surgió hace casi una década. «Un día fuimos con Fran a una carrera y nos dimos cuenta de que le gustaba mucho el ambiente. Desde entonces no hemos parado. Para él, es como una fiesta. La emoción le sube a tope, luego el problema es relajarlo durante el resto del día porque queda muy estimulado», explica Francisco que resalta la importancia de eventos deportivos e inclusivos como la carrera de los 1.000 pasos. «Este es una de las citas a las que nunca faltamos. Es de las favoritas de Fran porque se siente muy arropado y querido. La gente lo conoce, lo saluda y se interesa por él, es un día muy especial», explica Francisco.

Además, el padre insiste en la importancia de propuestas como esta para favorecer la integración social. «Esta carrera es increíble en todos los sentidos. Ayuda a visibilizar las distintas realidades. Nosotros corremos con Alcer porque creemos que impulsar la donación de órganos es muy importante, pero también formamos parte de Ariadna y aplaudimos la labor de Aviva. Son asociaciones que hacen un trabajo gigante y es importante darlas a conocer», opina.

La parte favorita de la carrera de los 1.000 pasos de Alba Vega es, sin duda, el momento de la batucada. «La pasamos muy bien porque estamos todos juntos y podemos enseñarle a la gente las cosas nuevas que hemos aprendido. Hemos practicado mucho para hacer la presentación y nos ha quedado muy bien», explica la joven que es integrante de la Fundación Aviva. Para ella, el evento es una oportunidad especial de compartir con sus compañeros de la fundación, de otras organizaciones y con la sociedad salmantina.

Su tío, José Luis Vaquero, la acompaña en esta cita por la inclusión y señala que se trata de un día «único» para su sobrina en el que «disfruta al máximo de la experiencia». Además, considera que es una actividad clave para difundir la labor de las organizaciones solidarias.

«Es importante que todo el mundo conozca el trabajo de las asociaciones como Aviva para visibilizar las discapacidades. La gente tiene que ver como algo normal que existan personas con discapacidades e integrarlas a la sociedad. Eso se logra con actividades como esta», opina.

