Incendios y mala calidad del aire hacen mella en el turismo rural: «Ahora mismo no puedo alojar a nadie» Los alojamientos de la provincia siguen sufriendo anulaciones por miedo a las llamas o a carreteras cortadas. Pese a no estar en las zonas afectadas, en Béjar y Ciudad Rodrigo también están viendo como se resienten las reservas

A la a catástrofe natural y los daños en las viviendas se suman las pérdidas económicas. El negro verano de incendios que vive Salamanca está haciendo mella en uno de los motores de la economía rural, el turismo. Aunque de forma desigual y no siempre con mayor impacto en las zonas más próximas a las superficies arrasadas por el fuego, hoteles y casas rurales de la provincia insisten en que no solo los incendios sino también la mala calidad del aire están haciendo mella en sus negocios. Las incomodidades de encontrarse con carreteras cortadas, la belleza natural que se ha perdido, el miedo, la incertidumbre y la constante sensación de un ambiente lleno de humo están llevando a viajeros que habían elegido Salamanca para pasar unos días a buscar otros destinos.

«Teníamos bastante ocupación. El viernes tuvimos que cancelar todo y devolver el dinero a los clientes que ya habían pagado. Sabíamos que las llamas estaban cerca y, antes de que nos evacuaran, les pedimos a los huéspedes que se fueran», explica María Jesús Marcos, que está al frente de un hotel en Villaseco de los Reyes. Hoy sigue sin admitir reservas y no sabe cuándo podrá volver a hacerlo. «Todavía hay muchísimo humo y muchas partículas en el aire. Se ha quemado muchísima extensión de terreno. El futuro se ve bastante negro», añade desde su negocio afectado por el incendio que comenzó en Cipérez.

Dado el rápido avance del fuego, Raquel Delgado también optó por desalojar el complejo de cabañas de madera de Monleras. «Estaba lleno, y les dije a todos que me parecía que tenían que recoger e irse», apunta. Y, aunque algunos clientes se resistían, cuando se fue el agua y la luz finalmente abandonaron el recinto. A ello se suma la cancelación de reservas que tenía para los próximos días y las llamadas de huéspedes que dudan si anular las vacaciones que tenían previstas.

Sin embargo, desde una de sus casas rurales de El Payo, epicentro de uno de los incendios, explican que, al margen del desalojo del fin de semana, la actividad ha vuelto a la normalidad. Por el contrario y pese a estar más lejos del territorio que han calcinado las llamas, en Béjar se han dejado sentir sus efectos. Desde un hotel de la ciudad textil aseguran que, si bien su restaurante sirvió comidas a los desalojados, «se han cancelado estancias». «Tal y como estaba la situación, algunos clientes han optado por no venir. Turistas de Andalucía han renunciado por los incendios que tenían que atravesar para llegar hasta aquí. Y para los próximos días hay muchas dudas, algunos clientes están apurando hasta el final para decidir», comentan desde este alojamiento. El mensaje es muy similar al que trasladan desde un hotel y un hostal de Ciudad Rodrigo. «Sí, nos ha afectado. Se notan las cancelaciones por miedo. Algunos han renunciado a venir por los peligros que veían en los desplazamientos al tener que atravesar zonas en llamas», inciden desde el alojamiento situado dentro de las murallas mirobrigenses. En el hotel, en el que se alojaron hace algunos días parte de los desalojados por el incendio de El Payo, aseguran que «está llamando mucha gente que tiene reserva preguntando por la calidad del aire».

No obstante, en La Alberca que se vio amenaza por las llamas, Fernando Rodríguez, propietario de alojamientos turísticos del municipio, reduce el impacto a las anulaciones de quienes no pudieron llegar el pasado fin de semana por la situación que se vive en toda España y de quienes se asustaron al saber que las llamas amenazaban la zona. No obstante, apunta que sí es cierto que el ritmo de reservas es menor que otros años. Por su parte, desde la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de las Sierras de Salamanca, Juan Bautista Alonso asegura que los alojamientos de Puente del Congosto, El Cerro, Candelario o Santibáñez de la Sierra no han percibido un aumento de las cancelaciones por los incendios. En la capital, Silverio Vicente, de la Asociación de Empresarios de Hostelería, apunta que apenas se ha notado el impacto.

La peor calidad del aire, en el sur de la provincia

La fuerza y la dirección del viento hacen que la calidad del aire en las distintas zonas de la provincia de Salamanca experimente subidas y bajadas con el paso de las horas. Mientras que en la capital los indicadores de contaminación atmosférica han mejorado hasta recuperar la catalogación de 'razonablemente buena', en las zonas del sur de la provincia llevan más tiempo respirando un aire calificado como 'extremadamente desfavorable'. Toda la sierra de Béjar estaría en el área 'morada' que el Instituto de Calidad del Aire señala como la más peligrosa. La parte centro-oeste, con Tamames, La Fuente de San Esteban, Linares y Aldeadávila- respiró niveles 'muy desfavorables' por la concentración de gases perjudiciales.