Inaugurada la 37ª Feria de Artesanía del Barro en Salamanca

El cartel de esta edición está dedicado a un artesano que falleció en un accidente de tráfico el pasado mes de enero

Sergio García

Salamanca

Jueves, 14 de agosto 2025, 19:33

Este jueves se ha inaugurado la 37ª Feria de Artesanía del Barro de Salamanca, celebrada en la Plaza de Anaya. Esta edición cuenta con la participación de 20 artesanos procedentes de distintos puntos de Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Valencia, Málaga, Castilla-La Mancha, Segovia, Madrid e incluso Portugal.

La feria permanecerá abierta hasta el 24 de agosto, en horario de 10:00 a 14:30 h y de 17:30 a 22:00 h.

Al acto de inauguración acudieron numerosas autoridades y representantes institucionales, entre ellos miembros de la Diputación de Salamanca, el Ayuntamiento de Salamanca, la alcaldesa de Alba de Tormes,así como representantes de Caja Rural. Todos ellos agradecieron la labor de los organizadores y mostraron su apoyo a la tradición artesana, destacando la importancia de preservar este oficio ancestral.

Tomás Peña, representante de la asociación Arbasal (Artesanos del Barro de Salamanca), ha querido dedicar esta edición a un compañero fallecido trágicamente el pasado mes de enero, resaltando la necesidad de mantener viva la memoria y el legado de quienes han dedicado su vida al arte del barro.

El recinto acoge una amplia variedad de estilos y técnicas cerámicas. Henar Herrero, artesana especializada en cerámica contemporánea y porcelana con plata traslúcida, llegada desde la provincia de León, destaca la diversidad del sector: «Hay gente que está vendiendo por internet, y hay quien prefiere trabajar directamente en talleres con los clientes. Es un sector muy variado y muy vivo.» Además, envía un mensaje al público: «La feria está pensada para quienes buscan algo único y auténtico, alejado de lo producido en masa. Es un espacio para quienes valoran lo especial, lo hecho con dedicación y alma. Quien busca, aquí encuentra».

