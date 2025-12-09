Presentación del Puerto Seco de Salamanca: un impulso estratégico para la provincia Para finales del próximo año se adjudicará la gestión y se completará la ampliación para el manejo de graneles

Belén Hernández Salamanca Martes, 9 de diciembre 2025, 11:07 | Actualizado 11:39h.

Salamanca acogió la inauguración oficial del Puerto Seco, un proyecto clave para la logística y el desarrollo económico de la provincia. En el acto participaron autoridades destacadas, como el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; y el consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino.

El alcalde subrayó la relevancia del Puerto Seco como plataforma intermodal, que facilitará el tránsito de mercancías entre ferrocarril y transporte rodado. La Junta de Castilla y León ha invertido casi 34 millones de euros en la infraestructura, incluyendo la urbanización de la zona de Peña Alta y la disponibilidad de suelo industrial.

Asimismo, se informó que para finales del próximo año se adjudicará la gestión del puerto y se completará la ampliación para el manejo de graneles, reforzando así la posición de Salamanca como un punto estratégico hacia Portugal y el Atlántico.

Además, el alcalde destacó la importancia de electrificar la vía férrea hacia Portugal y de mejorar las conexiones rápidas con Madrid, subrayando el compromiso de impulsar el desarrollo tecnológico e innovador en la provincia.

“El Puerto Seco es una puerta que se abre para nuestras empresas”: Mañueco celebra la puesta en marcha de la infraestructura

En el marco de la inauguración del Puerto Seco de Salamanca, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, destacó que esta infraestructura representa una apuesta firme por el futuro de la provincia. En su emotivo discurso, Mañueco enfatizó que el Puerto Seco es fruto de la perseverancia, la colaboración y la conciencia de todos los actores implicados.

Mañueco resaltó que, cuando todos trabajan en conjunto, se logran metas importantes, y afirmó que este proyecto permitirá a Salamanca mirar al futuro con ambición. Además, subrayó que el Puerto Seco se convierte en una herramienta fundamental para impulsar a las empresas locales, permitiendo que compitan mejor y que sus productos lleguen más lejos.

El presidente también recordó los momentos en que la viabilidad del proyecto fue puesta en duda, y expresó su orgullo por haber impulsado esta infraestructura tanto en su etapa como alcalde de Salamanca como ahora como presidente de la Junta. Con ello, se reafirma el compromiso de la Junta de seguir apoyando a Salamanca en su camino hacia convertirse en un eje logístico estratégico.