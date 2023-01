Iñaki Uranga (El Consorcio): “Algo habremos hecho bien si llevamos 25 años actuando y Mocedades se extinguió a los 15”

El célebre grupo español El Consorcio, formado actualmente por los hermanos Iñaki, Amaya y Estíbaliz Uranga, y Carlos Zubiaga, se subirá al escenario del Palacio de Congresos, este sábado a las 20:00 horas, para presentar en directo su última gira, ‘Toda una vida’. Hablamos con uno de sus componentes, Iñaki Uranga

¿Cómo surgió la idea de crear El Consorcio?

Pues fue en el 93. Por entonces cada uno iba por su cuenta, musicalmente hablando. Un día, Amaya nos llamó para intentar llevar a cabo un nuevo proyecto: la idea era sacar un disco con la música que se oía en la radio, porque todavía no existía la televisión. Fue divertido, incluso incluimos canciones de los anuncios radiofónicos. Al final, una iniciativa que iba a ser puntual, fue el comienzo de una retahíla de discos publicados.

¿Es difícil trabajar codo con codo con miembros de su familia?

Absolutamente no, y por una razón en concreto: nos une que todos marchamos de Mocedades. Sergio solía decir que llegar a El Consorcio fue una “lección aprendida”. Es verdad que como grupo, a veces existen diferencias de opiniones y criterios, pero supongo que algo habremos hecho bien si El Consorcio lleva 25 años sobre los escenarios y Mocedades se extinguió cuando llevaba tan solo 15 años.

¿Cómo definiría su estilo musical?

Lo de definir es complicadísimo, a mí personalmente me cuesta horrores. Hemos hecho tantas cosas... baladas, folk, pop... Creo que todo se puede resumir en que intentamos ser honestos siempre y cantar la música que nos gusta.

¿Cuál ha sido la mayor dificultad por la que han tenido que pasar?

Yo creo que la que ha vivido todo el país. La pandemia fue como si me quitaran el suelo de debajo de los pies, y con suelo me refiero al escenario. Todos nos desorientamos. Pero al final, nosotros hemos tenido la suerte de recuperar la dinámica tan frenética que siempre hemos tenido.

¿Cómo cree que ha ido evolucionando la música a lo largo de los años?

Bueno, ha evolucionado como todo en la vida, sobre todo en lo que al ámbito artístico se refiere. Es verdad que ahora todo va muy rápido. Antes, un single podía estar sonando en la radio años y años, ahora todo es muy fugaz. La música actual es como una vorágine de contenido. Creo que uno de los secretos de nuestro éxito es que en El Consorcio, siempre nos hemos mantenido fieles a lo nuestro, a nivel discográfico, quiero decir.

¿Qué opina de los géneros de música actuales? ¿Conoce el reguetón?

He escuchado algunas cosas y aunque he de reconocer que alguna canción me ha parecido buena, el 80 o incluso 90% de los contenidos de reguetón no me generan ningún tipo de interés.

En su opinión, ¿qué características debe tener una canción para que se considere de calidad?

Sobre todo que esté bien construida, que tenga contenido musical. Que sea una composición bonita en cuanto a las armonías y que cuide sus letras.

¿Cuáles son los planes de futuro del grupo?

Tenemos pendientes proyectos importantes a nivel internacional, pero por el momento no puedo dar más detalles. El plan es seguir con nuestra gira ‘Toda una vida’ hasta fin de año. También actuaremos en América.

¿Qué mensaje les gustaría transmitir a las futuras generaciones de artistas?

Bueno, nosotros somos bastante tímidos, no solo por ser vascos. Dar consejos es difícil aún después de llevar más de 50 años en la música. Yo les diría que hagan siempre lo que les guste, que no se dejen influir por qué es lo que más vende o lo más comercial. Que sean fieles y honestos siempre será lo más importante.