Improvisación del Ministerio en la acogida de ucranianos en Salamanca

Nuevo capítulo en la desinformación, falta de coordinación e improvisación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones respecto a la acogida de desplazados ucranianos. El pasado viernes, la Secretaría de Estado trasladaba desde Madrid al colegio La Inmaculada de Armenteros, en la provincia salmantina, a un grupo de 85 menores, algunos con necesidades especiales, y a 17 adultos rescatados por un avión militar español, en colaboración con la Fundación Madrina, de un orfanato bombardeado de Mariúpol (Ucrania). Un traslado del que no se informó directamente a la Consejería de Familia de la Junta, que desconocía la situación de los menores y si estaban o no tutelados para articular su protección. Cabe recordar que en el caso de menores extranjeros no acompañados es la Junta la que se encarga de su tutela.

Cuatro días después, según ha podido saber este periódico, ha sido la Consejería la que ha tenido que ponerse en contacto con el Ministerio de Inclusión para aclarar la situación de este caso inédito en España de un orfanato ucraniano trasladado por completo a una comunidad autónoma. Aunque los Servicios Sociales ya se han desplazado al colegio, la Consejería espera que el Ministerio le facilite la documentación de cada uno de los menores, no sólo de su situación legal para analizar cómo se establece la tutela, o en el caso de los que estén tutelados cómo se va a realizar el control y seguimiento de estos menores, sino también sobre su situación sanitaria, si necesitan apoyo especial y sobre su escolarización.

La situación excepcional ha obligado igualmente al colegio de Armenteros a hacer un llamamiento urgente ya que necesitan contratar dos personas de limpieza, un cocinero y un pinche de cocina para atender las necesidades del centenar de acogidos.

Por otra parte, la improvisación del Ministerio de Inclusión también afecta a los refugiados ucranianos acogidos en la capital salmantina. Este domingo, 15 desplazados que llevaban dos semanas acogidos en el albergue Lazarillo y en Proyecto Hombre sin haber conseguido poder solicitar la protección temporal en la Comisaría de la Policía por la demora en la cita previa, fueron trasladados a las ocho de la mañana en un autobús al centro de acogida de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, para realizar este trámite. Una decisión que desconocía la propia Subdelegación del Gobierno y que el Ministerio no comunicó tampoco a las entidades acogedoras. En vez de reforzar la Comisaría salmantina con más personal o agilizar este trámite (que el Gobierno se comprometió a realizar en 24 horas), el Ministerio optó por subir a estas personas de nuevo en un autobús, incluidos menores, para trasladarles a Madrid y realizarles el trámite y entregarles el NIE en una jornada eterna de 15 horas (ya que regresaron a las 23.30 h.).

Actualmente las plazas ofrecidas por el Ayuntamiento de Salamanca al Gobierno para acoger a ucranianos en la capital (ubicadas en el albergue Lazarillo, en Proyecto Hombre y en los Sagrados Corazones) ya están cubiertas: todas las habitaciones están ocupadas por familias, aunque queda alguna cama libre. En el día de ayer, tanto la concejala de Familia, Ana Suárez, como el presidente de Proyecto Hombre, Manuel Muiños, se reunieron con la ONG Accem para coordinar el plan individualizado que se va a iniciar con los refugiados que ocupan estas “plazas autorizadas por el Ministerio”: se analizarán sus circunstancias, expectativas y se abordará la escolarización de menores, enseñanza de español (a través de la Universidad Pontificia), así como el futuro paso a una vivienda o la inserción laboral.

Otro de los asuntos que el Ministerio de Inclusión tampoco ha resuelto es cómo, cuándo y en qué porcentaje va a subvencionar esas “plazas autorizadas” que ofrecieron las instituciones locales y ONGs al Estado para la acogida de emergencia, que se extiende en el tiempo. Así, Proyecto Hombre y el Ayuntamiento se encargan desde hace dos semanas de sufragar todos los gastos para cubrir las necesidades de los desplazados.