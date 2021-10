Importante reconocimiento nacional para el servicio de Urología del Hospital de Salamanca

La Asociación Nacional reconoce a Salamanca como foco de estudio para las infecciones de orina en estos pacientes

Durante la tarde del pasado jueves mientras que realizaban las tareas de actividad quirúrgica recibieron la noticia de ser seleccionados para recibir el galardón y la beca económica del premio más importante nacional en Urología Funcional.

El proyecto presentado ahonda en hallazgos previos del Grupo de Investigación Multidisciplinar Urológico Renal (GRUMUR) del IBSAL, apoyado por la Universidad de Salamanca y con implicación directa de los profesionales de Atención Primaria y de Enfermería. Concretamente el proyecto amplía el número de ancianos, el escenario potencial de pacientes pluripatológicos polimedicados que van a beneficiarse de las medidas de control, sistematización de vacunas elaboradas con administración pautada de acuerdo a los hallazgos previos, pero que necesita corroboración y mejoras. De este modo, la Asociación Española de Urología reconoce a Salamanca como un foco de estudio y fuente de conocimiento para las infecciones de orina en estas personas frágiles, en las que las medidas de los pacientes de mediana edad o jóvenes no son no solo válidas, si no que pueden ser hasta contraproducentes.