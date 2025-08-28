Impiden a una bañista llevar burkini y el Ayuntamiento pide disculpas

M.B. Salamanca Jueves, 28 de agosto 2025, 07:36 Comenta Compartir

Bañarse con burkini, prenda musulmana que cubre todo el cuerpo salvo el rostro, las manos y los pies, es posible en Salamanca. La asociación Salamanca Acoge canalizó una queja de una bañista, a la que se le impidió bañarse con burkini, y el Ayuntamiento de Salamanca reconoció que no tiene inconveniente en su uso.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de junio, en la piscina municipal del Helmántico, cuando esta usuaria acudió a una celebración familiar pero fue invitada a una «salida forzosa» por su vestimenta, según señaló el colectivo Salamanca Acoge, organización dedicada a atender las necesidades de personas migrantes y a ofrecerles apoyo, dentro de programas como «Alerta Racismo».

La asociación describió la situación para la mujer y la familia como «traumática» y acompañó a la usuaria en el proceso de denuncia, además de solicitar una mediación reparadora al Ayuntamiento.

Una vez recibida la denuncia, el Gobierno municipal respondió con un escrito donde reconocía que no existe impedimento para utilizar el burkini. En concreto, y en un escrito remitido el 8 de agosto por estos hechos y al que ha tenido acceso este periódico, lamenta lo ocurrido. «Siendo la prenda un traje de baño, el Ayuntamiento de Salamanca no tiene ningún inconveniente en su uso (...)», indicó en el citado escrito remitido.

Para Salamanca Acoge, este episodio refleja la importancia de trabajar no solo en la atención a las víctimas, sino también en la reparación de los daños emocionales y sociales que generan los actos discriminatorios. «Lo fundamental es que las personas sientan que se les trata con dignidad y que se reconozca cuando se ha cometido un error», destacan desde la organización.

Por ese motivo, el colectivo solicitó al Ayuntamiento de Salamanca que hiciera un escrito de desagravio hacia la persona expulsada por llevar burkini.

Fuentes del Ayuntamiento de Salamanca apuntaron que no se entendió la expulsión como un tema de racismo «sino de higiene». Una vez que confirmaron que la ropa era «acorde» con la normativa de baño, al recibir la queja, es cuando registró el escrito en el que se reconoce el uso del burkini en las piscinas municipales salmantinas.

La asociación Salamanca Acoge, a través de su programa Alerta Racismo, ha atendido este año 23 casos individuales y 9 colectivos, relacionados en su mayoría con trabas en el acceso a la sanidad, dificultades para encontrar vivienda o incidentes en espacios de ocio, como el sucedido en la piscina por la confusión del burkini. El pasado año fueron 30 en total.

Con este proyecto de Alerta Racismo, el objetivo es prevenir y combatir los delitos de odio. Para ello, realizan desde la asociación talleres de sensibilización en los que suelen participar también Policía Nacional, las universidades y otras entidades para concienciar y sensibilizar sobre la discriminación y el racismo. Se busca desde la entidad cuidar mucho las formas de funcionar y pensar, porque consideran que «con el racismo lo único que se logra es destruir los niveles de la sociedad».

El objetivo final de la entidad Salamanca Acoge no es otro que el de acompañar a estas personas que vienen de fuera, en muchos casos en situación de vulnerabilidad, gente sin escolarizar o huyendo de guerras, pero con el fin de que no tengan que volver a la asociación. «Aquí las personas que encuentran trabajo no vuelven», asegura Lucía de la Peña, coordinadora general de este colectivo.

En diciembre de 2001, Salamanca Acoge abrió sus puertas. Casi 25 años después la asociación ha acompañado a más de 10.000 personas migrantes en su proceso de integración.

Entre los servicios que ofrecen se encuentran la atención jurídica, social y programas especializados en la lucha contra el racismo. Mantienen que después de todos estos años siguen siendo un referente en la ciudad para la defensa de los derechos y en la sensibilización frente a los discursos de odio.

Su labor no se limita a casos puntuales, sino que buscan crear un clima de convivencia largo plazo y se basan para fomentar la integración en la educación, la sensibilización y el respeto mutuo. «Esta lucha sólo es posible no solo con el apoyo a las personas afectadas sino también con la formación de las instituciones, empresas y sociedad en general, para que casos como el del «burkini» no se repitan, y no tengan que pasar estas personas por ello», aseguran desde el colectivo.