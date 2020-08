Illa se lleva el medicamento contra la COVID del Hospital para atender la avalancha de casos

El Ministerio de Sanidad que dirige Salvador Illa ha “movilizado” esta semana parte de las reservas de Remdesivir del Hospital de Salamanca para distribuirlas entre los centros hospitaliarios del país con déficit del fármaco, el único antiviral autorizado contra el COVID-19. Así lo confirma el jefe de servicio de Medicina Interna de Salamanca, José Ángel Martín Oterino, quien garantiza que el stock restante es suficiente para atender las necesidades de los pacientes salmantinos actuales.

A pesar de que el Ministerio se ha llevado parte de las muestras del Hospital destinadas a ensayos clínicos, Martín Oterino garantiza que ninguno de los pacientes actuales se quedará sin fármaco, un medicamento que se usa en las fases iniciales de la enfermedad. Por otro lado, advierte: “que ahora no haya reservas no quiere decir que en septiembre no las vuelva a haber”. Aclara además que en la actualidad no existe una situación de urgencia que derive en que un enfermo que lo necesite no disponga del fármaco.

En todo caso, explica que los pacientes en fases iniciales de la enfermedad tienen otras alternativas de tratamiento como el uso combinado de antiinflamatorios como el urbason y la conocida dexametasona, mientras que en casos más graves en Salamanca se ha tratado con buenos resultados con un cóctel de tocilizumab y corticoides. “Hay alternativas”, sentencia Oterino, para evitar el alarmismo.

En cuanto al incremento de contagios en las últimas semanas, reconoce que actualmente sufrimos la situación prevista para mediados de septiembre. A pesar de ello, reconoce que la situación en Salamanca esta semana “parece que la estamos controlando entre todos”. “Si las últimas medidas de contención tienen efecto llegaremos a una situación mejor para cuando empiecen los colegios y lleguen los universitarios”, confía.