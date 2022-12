‘Iguales’: más de dos décadas defendiendo al colectivo LGTB+

LGTB, LGTBI, LGTBIQA... Son muchas las personas que pueden ver estas siglas de forma confusa por no pertenecer a este colectivo e incluso algunas verán en su bandera un simple arcoíris que llena las calles de muchas ciudades y, en especial, a partir del mes de julio por las celebraciones del Orgullo. Pero, en realidad, lo que hay detrás de esto es una lucha incesante por alcanzar la igualdad y la visibilidad de una orientación o identidad sexual que, a día de hoy, sigue enfrentándose a agresiones, discriminaciones y discursos de odio que, desde la política, lacran cualquier tipo de evolución.

Este es el objetivo por el que llevan batallando juntos Iguales -con 25 años de historia- e Iguales USAL más de una década. Lo han hecho a través de movilizaciones y manifiestos, pero también a través de la cultura, tal y como hicieron este lunes en uno de los espacios que más turistas puede congregar en la ciudad cada día: la Casa de las Conchas. El día 28 de noviembre se inauguró la exposición ‘25 años de lucha LGTB+ en Salamanca. Iguales’, la cual se podrá visualizar hasta el 8 de enero de 2023 en la parte superior del patio.

En ella, se narra la historia de Iguales, la asociación LGTB+ de Salamanca y provincia, además de diversos acontecimientos que han tenido lugar en la ciudad en defensa de la libertad sexual. Aunque dicha exposición ya se situó en el mes de mayo en la sala de exposiciones del Espacio Joven salmantino, “ahora, ha querido plasmarse en un espacio más céntrico, aprovechando la ayuda de la dirección de este espacio histórico, liderada por Ramona Domínguez. “Hace 25 años que empezamos a tener en nuestra planta baja exposiciones de libros y anuncios sobre el colectivo LGTB”, recordó ayer en su apertura, junto a colaboradores como Oliver Marcos, coordinador de la comisión de salud de Iguales e Iguales USAL, que, junto a sus compañeros de batalla, aseguró que “la Casa de las Conchas es un lugar que muestra la cultura de la ciudad y el idóneo para reivindicar la igualdad y la buena labor que se lleva a cabo a través de la asociación”.

“Desde Iguales e Iguales USAL, valoramos la situación de Salamanca como positiva. Al final, siempre va a haber algún incidente y no podemos terminar con los discursos de odio, que, a día de hoy, parece que están ganando protagonismo a nivel mediático y político. Salamanca no es una ciudad en la que, habitualmente, hay agresiones. Sí pueden ocurrir, como en otras ciudades, a través de las redes sociales, ya que criticar siendo anónimo y no a la cara es algo demasiado fácil, pero la mayoría de actividades que promovemos desde Iguales e Iguales USAL tienen una buena acogida”, aseguró Oliver Marcos al ser preguntado por la situación que se vive en la ciudad con el colectivo LGTB, que, además, hizo mención a la evolución que se ha visto en el lenguaje de la prensa, que “siempre ha estado dispuesta a visibilizar la labor de ambas asociaciones pese a que, anteriormente, únicamente hacía mención al colectivo gay y no al LGTB en general”.

De esta forma, esta muestra, que permanecerá abierta algo más de un mes en la parte superior del patio de la Casa de las Conchas, servirá para que el colectivo LGTB tenga un mayor calado en la sociedad salmantina, teniendo en cuenta a los muchos turistas que suelen visitar la ciudad en el puente de diciembre, en las fechas navideñas y después de Reyes.