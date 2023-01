Ignacio Rivas, candidato de Vox al Ayuntamiento de Salamanca: “Si hay que negociar con el PP, lo haremos”

—En estos momentos estamos trabajando en la candidatura, pero es algo que no tenemos cerrado todavía.

—Es la primera opción. También es verdad que yo hasta hace dos o tres años, cuando dejé mi actividad profesional en una entidad financiera, no me lo podía plantear porque no era compatible.

—Estuve desde los 18 a los 21 años. Pero yo creo que en esta vida hay que tener pocos principios, pero bien arraigados. En estos momentos en España hay un tema preocupante con la unidad territorial, que está generando unas desigualdades muy importantes. No todos los españoles, en función de donde vivamos, estamos siendo tratados de la misma manera. Creo que se está produciendo una ruptura social importantísima, un enfrentamiento como estamos viendo por el tema del feminismo: hombres y mujeres. Unas leyes ideológicas y Vox ha venido a cambiar las cosas y yo desde luego me siento muy identificado con esa necesidad de cambiar las cosas.

—Bueno, primero por un compromiso social personal. La política es algo que para mí nunca ha sido indiferente por mi trayectoria de vida. Creo que en España se tienen que cambiar las cosas. Ahora yo tengo disponibilidad personal e independencia económica y por tanto, creo desde la humildad, que soy capaz de aportar un granito de arena para que estas cosas que yo creo que se necesitan cambiar, podamos cambiarlas. Agradezco muchísimo la invitación de Vox, con el que me sentía identificado ideológicamente.

¿Pero le dejarán hacer su lista o se la impondrán?

—Supongo que será una lista en la que todos tendremos opinión. Hay una sintonía estupenda en el partido de Salamanca y por tanto, seguro que va a ser una candidatura de consenso, porque hay gente muy buena, bien preparada y con las cosas muy claras.

¿Qué propone Vox para Salamanca que no hayan propuesto o ejecutado otros partidos que tienen presencia en el Ayuntamiento?

—Son tantas cosas...Probablemente en el programa electoral de Vox hablemos del tema de la despoblación. Sería algo absolutamente ridículo no hacerlo. Pero estoy casi seguro de que también lo van a hacer el resto y el partido que está en el Gobierno, porque lo viene haciendo desde hace 30 años de manera continuada. Pero habrá que hacer cosas distintas porque lo que se ha hecho hasta ahora no ha funcionado. Vamos a procurar hacer cosas distintas.

Concrete un poco y diga tres cosas al menos que quieran hacer.

—Hablar de despoblación significa atraer talento, significa atraer empresas. No vale quedarse en la superficie. Sin lugar a dudas, eso requiere de dos cosas previas: tener espacio industrial para atraer empresas. Hace unos días LA GACETA ha publicado un dato que yo desconocía y es que en Salamanca tenemos muy poco suelo industrial. Y también hay que hablar del tema de las universidades. Algo habrá que hacer, pero de verdad, para aprovechar el tirón de una de las universidades más antiguas. ¿Cuántos habitantes tiene Harvard, Cambridge u Oxford? Son tipo Salamanca o incluso más pequeñas. Tenemos la Universidad, nos llenamos la boca hablando de los 800 años de historia y por qué no podemos explotarlo como, por ejemplo, Cambridge. Es un proyecto de ciudad, que requiere años para implicar a la economía y para involucrar al Gobierno, porque eso supone un beneficio para la Salamanca. Tenemos algunos centros de referencia que hay que aprovechar, como el Centro del Cáncer, el de Alzheimer, el Instituto de Neurociencia o el Centro del Español del Banco de España. ¿Cómo vamos a hacerlo? Eso es en lo que hay que trabajar. Y la tercera cuestión va en línea con lo que es una preocupación absoluta de las personas y las familias. Hablar de familia y de personas es hablar de viviendas. El Patronato Municipal de la Vivienda ha construido en Salamanca 2.300 viviendas desde que se creó en 1988. Parece mucho cuando uno lo dice, pero son unas 67 viviendas al año, que no son nada.

De ser necesario para el PP. ¿facilitaría la investidura de Carlos García- Carbayo como alcalde?

—Tengo clarísimo que tanto desde el Partido Popular, como desde Vox tenemos un objetivo: que haya un cambio de Gobierno en España. Esto ya lo tenemos todos clarísimo. Y por tanto, no me cabe ninguna duda de que si la decisión de los salmantinos implica que tengamos que llegar a un acuerdo con el Partido Popular en Salamanca, lo haremos y no va a haber ningún problema. Desde el respeto, desde el entender que si hay necesidad de sentarnos a negociar es porque también hay una parte de los salmantinos que quieren que los programas de Vox se pongan en marcha.

¿Exigiría concejalías o le daría un apoyo externo, como en Madrid?

—Va a depender mucho de los resultados. Lo que sí está claro es que el apoyo de Vox no puede ser gratuito.

¿Tiene relación personal con los representantes de las fuerzas políticas que ahora mismo están en el Ayuntamiento?

—No. Conozco al alcalde, Carlos García-Carbayo, pero no se puede decir que seamos amigos. Tenemos una relación cordial. Dice el refrán que en la mesa y en el juego, se conoce al caballero y nosotros hemos compartido algunas partidas de pádel y puedo decir que es un caballero y que por tanto, no tendremos ningún problema para entendernos.