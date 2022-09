Ignacio Galán seguirá al frente del Consejo Social de la Universidad de Salamanca cuatro años más

El Consejo de Gobierno ha aprobado la renovación de los presidentes de los consejos sociales de las universidades públicas de Salamanca, Burgos, León y Valladolid.

Así, Ignacio Galán, Luis Alfonso Abril, Luis Javier Cepedano y Óscar Campillo, respectivamente, extenderán su mandato a lo largo de los próximos cuatro años.

La Ley de Universidades de Castilla y León establece en su artículo 25 que el presidente del Consejo Social será nombrado entre personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social, por la Junta de Castilla y León, a propuesta de la consejería competente en materia de universidades, oído el rector.

De esta forma, la Consejería de Educación ha propuesto renovar los nombramientos de Ignacio Galán como presidente del Consejo Social de la Universidad de Salamanca; Luis Alfonso Abril como presidente del Consejo Social de la Universidad de Burgos; Luis Javier Cepedano como presidente del Consejo Social de la Universidad de León, y Óscar Campillo como presidente del Consejo Social de la Universidad de Valladolid.

El mandato de los miembros de los consejos sociales es de cuatro años. En este sentido, el nombramiento de los presidentes de los consejos sociales de las universidades de Burgos, León y Valladolid suponen una renovación del mandato anterior, mientras que Ignacio Galán es nombrado al frente del Consejo Social de Salamanca por tercera vez.

El Consejo Social es un órgano colegiado de gobierno que garantiza la participación de la sociedad en la universidad y que, a través de sus miembros, representa los diversos intereses sociales y de la comunidad universitaria, a la vez que supervisa la actividad de la misma.

Ignacio Galán

Natural de Salamanca, es ingeniero industrial por la Escuela Superior Industrial ICAI de la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, diplomado en Administración de Empresas y Comercio Exterior por ICADE de la Universidad Pontificia de Comillas y diplomado por la Escuela de Organización Industrial de Madrid.

Galán inició su carrera profesional en el año 1972 en la Sociedad Española del Acumulador Tudor y a lo largo de los años ha pasado por diferentes compañías como Industrial de Turbo Propulsiones, Eurojet o Airtel Móvil hasta ocupar en la actualidad los cargos de presidente y consejero delegado en Iberdrola. Su llegada a la compañía en 2001 supuso el inicio de uno de los procesos de transformación empresarial más importantes de los que se han llevado a cabo en la última década.

Asimismo, también es presidente de las sociedades subholding del Grupo Iberdrola en el Reino Unido y en los Estados Unidos. Su apuesta por la expansión internacional y las energías limpias ha permitido que Iberdrola sea una de las mayores empresas del sector en el mundo. Además, el nuevo presidente del consejo social de la Universidad de Salamanca es Doctor Honoris Causa por esta universidad, por la Universidad de Edimburgo y por la Universidad de Strathclyde, y es patrono del Museo del Prado y de la Fundación Princesa de Asturias.

Entre otros reconocimientos, en 2016 ha sido considerado, por décima ocasión, Mejor Primer Ejecutivo de las eléctricas europeas, según el Institutional Investor Research Group, y en 2013 el Ayuntamiento de Salamanca le concedió la Medalla de Oro de la Ciudad. Por otra parte, es Cónsul de Bilbao, por la Cámara de Comercio e Industria de Bilbao, y, en mayo de 2014, fue distinguido con la condecoración de Comendador de la Muy Excelente Orden del Imperio Británico (Commander of The Most Excellent Order of the British Empire).

Profeta en su tierra

El empresario salmantino, presidente de Iberdrola, lleva 20 años al mando de la compañía, la mayor productora eólica del mundo y líder en energías renovables a nivel global.

Su gestión al frente de Iberdrola la ha llevado a ser una multinacional con presencia en 40 países y que da trabajo a 400.000 personas, además de suministro a 100 millones de personas.

Su brillante trayectoria y su apuesta por la innovación en todos los ámbitos de su vida, capitaneando una empresa con prestigio y sin fronteras como es Iberdrola, además de su compromiso por la innovación científica y por el desarrollo tecnológico ha generado infinidad de oportunidades e impulsado la economía de su tierra, de Castilla y León, y en concreto de Salamanca donde tiene sus raíces, sus amigos.

La colaboración y mecenazgo con la Universidad de Salamanca, de la que es también Doctor Honoris Causa, y su trabajo para que la formación académica impulse el espíritu emprendedor y nuevas iniciativas empresariales, como el centro de Aldeatejada, creando riqueza y empleo, le convierten en profeta en su tierra.

Sus paisanos le consideran uno de los más importantes ejecutivos de nuestro país y dicen que representa para la economía española un ejemplo de trabajo, constancia y visión de futuro. Destacan del empresario salmantino valores como la ética, la transparencia y el compromiso social.

También apuntan que triunfarán quienes sean capaces de gestionar el talento y eso es precisamente lo que Ignacio Galán sabe hacer a la perfección.

Se pueden hacer las cosas bien y ser respetuosos con el medio ambiente, este salmantino ha sabido gestionar la empresa pensando en los intereses de los accionistas, trabajadores, en beneficio siempre de la sociedad.

Bajo la batuta de Galán, Iberdrola lidera la transición energética hacia un modelo sostenible y gracias a su apuesta por las energías limpias, es una de las compañías con menores emisiones y un referente internacional por su contribución a la lucha contra el cambio climático y a la sostenibilidad.

Su impulso ha hecho que el impacto socio económico de la actividad de Iberdrola en esta comunidad alcanzara solo en 2021 más de 800 millones de euros, reforzando así su papel como uno de los principales motores de esta región. La compañía realizó pagos por valor de 229 millones de euros a más de 430 proveedores castellanos y leoneses e invirtió cerca de 280 millones de euros. La actividad económica de la compañía tuvo una contribución fiscal de 230 millones de euros en la comunidad.