Iglesias, fincas, huertos y hasta cocheras. Estos son los bienes inmatriculados por la Iglesia en Salamanca

La Conferencia Episcopal aclaró ayer que el hecho de que haya errores en las escrituras o que estas no existan, no significa que no pertenezcan a la iglesia. En el listado aclaratorio presentado por la Iglesia se señala que la iglesia de Anaya de Alba no aparece en los registros como inmatriculada en la Iglesia. Es decir, que no se inscribió en el periodo de 1998 a 2015, pero tampoco consta que se hubiese hecho anteriormente. Esto mismo ocurre con el cementerio de Vitigudino que no consta que esté a nombre de la Iglesia.