“Sánchez pretende meternos la mano en el bolsillo, lo que calificaría de un atraco a mano armada”. El presidente provincial del PP de Salamanca, Javier Iglesias, ha exigido públicamente la retirada inmediata del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales por considerarlo “el mayor chantaje de la democracia a los ayuntamientos. “En unos momentos de pandemia, España no se puede permitir que las administraciones más cercanas y que más directamente apoyan y están al lado del ciudadano, como los ayuntamientos, sean zarandeadas de esta manera por parte del gobierno de España y por eso hemos pedido a los ayuntamientos de la provincia que no se dejen zarandear y que no cedan sus ahorros al gobierno”, resaltó el líder de los populares refiriéndose a esta medida acordada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el presidente de la FEMP, Abel Caballero, en el que se ofrece a las entidades locales que cedan sus ahorros, el superávit del pasado año, a las arcas estatales a cambio de dejarles que puedan usarlos luego libremente, y que ese dinero les será devuelto en un periodo de 17 años. “Es un decreto expropiatorio y disfraza de préstamo lo que realmente es una forma de financiar la agenda política del Gobierno”, remarcó Iglesias, quien anunció que el grupo popular de la Diputación presentará una moción en el próximo pleno contra esta decisión del Ejecutivo central. De hecho, el presidente provincial está convencido de que Sánchez tendrá que dar marcha atrás.