«La Iglesia no puede vivir de espaldas a Rosalía o 'Los domingos'» Tomás Durán, vicario general de la Diocésis de Salamanca, reflexiona sobre los fenómenos de cine y música que han puesto en el foco a la religión

Ángel Benito Salamanca Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:36

En un momento en que fenómenos culturales como Rosalía o 'Los domingos' han reabierto el debate sobre la espiritualidad entre los jóvenes, el vicario general de la Diócesis, Tomás Durán, reflexiona sobre este renovado interés por lo trascendente. Lo hace tras haber visto la película, ganadora de La Concha de Oro, y escuchar a Rosalía en el programa de 'La Revuelta'. Llega con los deberes hechos.

¿Qué le parece el impacto que han tenido entre los jóvenes películas como 'Los domingos' o la belleza espiritual que traslada Rosalía?

—Creo que esta vuelta a la espiritualidad se venía percibiendo desde hace dos, tres o cuatro años. Era un deseo que algunos teólogos ya habían señalado y que también se aprecia en los movimientos de evangelización que vemos aquí: Hakuna, Emaús, las cofradías… Hay un deseo de espiritualidad, de silencio, y la belleza de la música atrae mucho. Ahora bien, habría que ver hasta dónde llega esa corriente: si es profunda o si responde más a un fenómeno de marketing. Pero existe, y es positivo. En un mundo tan científico y racional, educado en el cientificismo, la dimensión trascendente no se puede borrar. Eso los jóvenes lo perciben. Lo que está claro es que la Iglesia no puede vivir de espaldas a estos fenómenos.

¿Qué ha visto que le haya llamado la atención en Rosalía?

—ARosalía la pude ver en el programa de 'La Revuelta' y la verdad es que el bollo tenía muy buena pinta (risas). Vi en ella a una persona muy sensible, con comportamientos amables, dulces, cercanos, y una sonrisa muy característica. Su música tiene una belleza estética impresionante, muy trabajada. Ahora bien, sus manifestaciones de espiritualidad son una espiritualidad difusa, mezclada con distintas religiones. Es un fenómeno a atender, sí, pero sabiendo que también puede haber marketing detrás: el mercado sabe que existe esta corriente espiritual. Lo importante es analizar por qué surge: vivimos en un mundo muy racional, y esta generación busca algo más. La espiritualidad cristiana, en cambio, está centrada en Jesucristo y en la comunidad. Por eso debe haber también una acogida grande por parte de la Iglesia a todo lo que es profundo.

Llegar a Dios a través de la belleza estética no es nuevo. Representa la historia del arte.

—Exacto. La vía de la belleza es una vía clásica. Pero debe ir unida a la vía de la verdad y a la vía del bien: el amor, la justicia, el compromiso cristiano. 'Pulchrum, Verum y Bonum'. No pueden separarse. Aun así, la belleza musical hoy atrae muchísimo.

El fenómeno de 'Los Domingos' ha recuperado el tema de la clausura.

—La he visto y creo que hay que agradecer el trabajo de la directora: está bien documentada, es una película bien hecha y merece la Concha de Oro. También entra en esa vía de la belleza. Toda vocación es un milagro y una sorpresa. Que un chico o una chica de 17 años crea en Dios y quiera dar su vida a Dios conmociona a uno mismo y a la familia. La película lo expresa muy bien: deseos, lágrimas, emociones.

Sin embargo, la película también refleja el conflicto de la vida contemplativa y familiar.

—Sí. La vocación, hoy, es contracultural. Entregarte totalmente a Dios cuando tienes 17 años sorprende mucho, como ocurre con las vocaciones sacerdotales: los amigos preguntan «¿a dónde vas?». Pero es una experiencia preciosa y muy alegre. Aún así hay una visión de la película que no me acaba de convencer. La contraposición final. La vocación aparece muy sentimentalizada, y enfrente se coloca a la tía y a su pareja, psicólogo, representando una especie de ilustración caricaturizada. Pero hoy cualquier vocación está acompañada psicológicamente. No es extraño en seminarios. La fe es diálogo, no enfrentamiento. La Iglesia es conversación entre la fe y la razón, entre la fe y la psicología, entre fe y modernidad. No entiendo esa polarización, porque no es la postura del Concilio Vaticano II.

Al final los procesos vocacionales no son inmediatos. ¿Cuánto dura de media el proceso?

—La formación de un sacerdote dura seis o siete años. La belleza de la vocación no excluye la necesidad de madurez humana, de historia personal, de diálogo con valores. No se trata de confrontar fe y modernidad, sino de tejerlas juntas. Y quiero insistir en algo: el diálogo no hace perder la identidad cristiana. La psicología, la sociología, la historia… fecundan la fe y la vocación. La película caricaturiza ambas posturas. Una razón sin trascendencia no es posible. Pero una trascendencia sin razón tampoco. Al final, un chico que entra en el seminario tiene un año de discernimiento. La vocación no es solo un sentimiento, porque el sentimiento en sí es pasajero. Esa emoción tiene que ser consolidada con una formación, un acompañamiento, una madurez humana.

¿Fenómenos como estos podrían repercutir en más vocaciones?

—Hay que verlo. Vivimos un exceso de información y a veces parece que la historia se acelera. Esta corriente de espiritualidad puede ser moda, marketing o algo más profundo. Pero sí creo que la espiritualidad va a posibilitar —no sé si muchas vocaciones—, al menos que la experiencia religiosa sea un dato relevante para esta generación y la próxima. Creo que este renacer espiritual favorecerá un cristianismo más orante. Karl Rahner decía que el cristianismo del siglo XXI será místico o no será. Estoy de acuerdo. Leí a un arquitecto que decía que los edificios del futuro tendrán oratorios, porque el ser humano necesitará silencio. Y nuestras tradiciones contemplativas —franciscanas, carmelitanas, agustinianas— son un tesoro. Pero hemos vivido muy de espaldas a los monasterios. Habría que escucharlas, visitarlas, valorarlas. Incluso propongo que cada grupo parroquial se hermane con un monasterio. Ofrecemos un cristianismo catequético, un cristianismo cofrade, otro cultural, otro ético… pero falta uno: el cristianismo orante. Y creo que hoy es la gran demanda social. Por ello, pienso que ese camino de la espiritualidad puede ser el que repercuta en más vocaciones. Pero nosotros, los sacerdotes, catequistas, obispos, vicarios no debemos olvidar que también somos buscadores de fe y que no estamos en una plataforma. También tenemos dudas y peregrinamos.