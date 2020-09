Igea, en LA GACETA: “Las sanciones van a ser ejemplares y las pondremos tan rápido como podamos”

Francisco Igea tiene fama de indómito, dentro de Cs y en el Gobierno de coalición que preside Alfonso Fernández Mañueco. Él niega que sea el que mueve los hilos en la Sanidad de Verónica Casado. De ego no está mal, pero es el único político al que no le importan las urnas ni los votos a la hora de tomar decisiones, por muy polémicas que sean, si cree que son las adecuadas para luchar contra el virus. Está encantado con el papel “de malo” en una Comunidad que ha sido “demasiado leal” con el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque ahora el vicepresidente de la Junta le eche en cara haber estado desaparecido.

-¿Qué estamos haciendo mal de nuevo para que tengamos estas cifras de contagios?

-Creo que lo que hemos tenido es consecuencia de una desescalada rápida, en general. A nosotros se nos criticó mucho por la lentitud y esta semana hay un artículo en ‘The Lancet’ en el que la comunidad científica acusa al Gobierno de una desescalada acelerada. Nos cansamos de predicar que el virus no había desaparecido, pero durante el verano ha habido más de 100.000 cambios de tarjetas sanitarias, 400.000 visitas a la Comunidad y esto es lo que estamos viendo ahora. También la gente pensó, por los datos que tenemos, que el contacto social era seguro y que la consanguinidad no produce riesgo. La gente no ha entendido esto.

-En Salamanca se arrastran desde hace semanas problemas con las PCR. ¿No le parece ilógico que estando en una fase de restricciones haya un día en el que solo se hayan hecho 272 pruebas?

-El conjunto de PCR por habitante en Salamanca no es inferior al resto de la Comunidad. Lo que sí es verdad es que hay un problema de suministros con el robot que puso el Ministerio. Que no le echo la culpa al Ministerio, porque nos pareció bien dado que Roche es una casa solvente, pero han tenido un problema de reactivos y hemos tenido que trabajar en red para repartir las cosas urgentes. Aunque el ritmo no ha sido diario, el conjunto de pruebas semanales es bueno. ¿Eso influye en el seguimiento? En principio no mucho y ‘no mucho’ no es ‘no’. Porque el señor que espera una PCR ya tiene que estar aislado y no debería influir esto en sus medidas de aislamiento. La estrategia indica que si estás pendiente de resultado porque has sido contacto estrecho tienes que comportarte como si fueras un positivo. No hay diferencia. La diferencia está en los tiempos del ‘contacto del contacto’. Eso es lo que tenemos que solventar comprando un nuevo aparato que no sé si estará esta semana funcionando. Podemos comprarlo y pagarlo, pero no lo fabricamos. Espero que llegue esta semana.

-¿Puede que la eficacia de la vigilancia del aislamiento es lo que más ha fallado en la estrategia, cuando vemos a 80 personas saltándose el aislamiento?

-Pero esos 80 señores no están en la calle porque la Junta se lo haya pedido. Nos fallaría la estrategia si nosotros les hubiéramos dicho que salieran.

-Pero ahora le toca a la administración actuar con sanciones ejemplares y rápidas.

-Le aseguro que las sanciones van a ser ejemplares y las pondremos todo lo rápido y ejemplarmente que podamos, pero con garantías. No podemos cometer prevaricación ni abuso de poder. La gente dice que hemos tardado en hacerlo, pero hace falta un informe de los servicios jurídicos, de nuestras gente de protección de datos para saber si la estrategia no tiene fallos y no acabar posteriormente en el juzgado haciendo caer todo, que habría sido un desastre.

