Igea desmiente el bulo del inminente confinamiento de Salamanca

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha desmentido en una rueda de prensa celebrada este jueves, que se vaya a producir un inminente confinamiento de Salamanca, Burgos o Valladolid “porque no presentan tasas de incidencia que nos hagan pensar en esta medida”. A su juicio, este tipo de informaciones son bulos.

No obstante, Igea precisó que todos los escenarios están abiertos “y nuestra obligación es intentar no llegar este tipo de escenarios”.

La rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ha servido para evaluar las medidas tomadas en las últimas semanas, entre ellas el aislamiento de las zonas básicas de salud de Íscar (Valladolid) y Aranda de Duero (Burgos).

Por otra parte, preguntado sobre si se va a prohibir fumar en las terrazas, Igea señaló que ya está prohibido, porque una persona no puede estar en una terraza sin mascarilla si no está comiendo o bebiendo. Sin embargo, no quiso desvelar si se va a prohibir fumar en la calle porque nadie debería fumar junto a otra persona si no está respetando la distancia de seguridad de dos metros.