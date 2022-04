Tras una vida plena dedicada a las más variables actividades has mostrado tu lado de persona comprometida, entregada, que de forma altruista, humana has sabido desenvolverte como un humanista de fondo y de forma.

Tus estudios en directa relación con las Humanidades, hoy en franca decadencia, te han servido para que todo lo que has hecho en tu fructífera vida, sirvan de ejemplo a todos los que te hemos conocido, admirado y en los que has dejado una impronta imborrable.

Personalmente siempre te agradeceré los gestos que en ese sentido has tenido conmigo. Permíteme que haga un somero y rápido repaso a lo que recuerdo de tu actitud a lo largo de nuestra en cierto modo ya dilatada vida.

Casi todo lo hiciste bien. En tus inicios recuerdo tu participación en la preparación de la fiesta del Codex, con todo el ingenio estudiantil propio del momento. Te licenciaste y ya de jurista, con despacho de prestigio, diste el salto de una sociedad elitista a otra contrapuesta. Interviniste en la política destacando tu participación en el Parlamento, donde todavía resuena la frase pronunciada, por lo resolutiva y tan reconocida en nuestra tierra: “hay que coger el toro por los cuernos”. Del secuestro en el Congreso de todos los diputados conocimos múltiples anécdotas tragicómicas que nos transmitías.

Con tu dedicación entusiasta y altruista recuerdo que fundaste el primer club de golf de Salamanca. Participabas de cualquier actividad cultural que se daba en nuestra ciudad: tertulia de Bonilla y en Los Papeles del Novelty, a lo que contribuiste de manera directa.

Viajero incansable por todos los pueblos de la provincia de los que luego nos transmitías su historia, sin olvidar la típica gastronomía de los mismos. El viaje a Sicilia en el que coincidimos será recordado siempre para mí por el complemento cultural que supuso tu compañía.

Fuiste en dos etapas presidente del Casino de Salamanca, potenciándolo y convirtiéndolo en un centro cultural que ahora mismo se mantiene.

Escritor y columnista en tu periódico La Gaceta de Salamanca. Paisajes, paisanajes del campo charro, estampas bucólicas de gratísimo recuerdo. Gastrónomo en bares y tascas variadas que descubrías por doquier.

Devoto de tu Nazareno de San Julián, tan a punto de salir en procesión.

Todo envuelto con el candor y la calidez de las palabras, con su belleza, precisión y acierto. Memoria y archivo del hombre culto y cultivado. Reiteradas muestras de tu cariño a tus familiares, que citabas con frecuencia de tu larga familia Estella, en la que siempre incluyes al Estella “bueno” como cariñosamente te referías a tu primo. Y a tu más directa familia, formada por tu mujer y tus admirados hijos y nietos.

En fin Alberto, mi más profundo y permanente recuerdo, admiración y agradecimiento por todo lo que has hecho con tu propia y querida ciudad de la que has sabido sacar a la luz, a través de tus magníficas tribunas y columnas, en tu periódico La Gaceta de Salamanca, que has prestigiado con esos datos inéditos en muchos casos, que nos ayudaban a todos a querer más a nuestro amado pueblo de Salamanca y provincia.

Espero verte en la otra vida, que descanses en paz y que Dios te bendiga.

Manuel Gómez Benito fue presidente del Colegio Oficial de Médicos de Salamanca