Huelga de los sanitarios que hacen guardias vigiladas

El personal sanitario que realiza guardias vigiladas ha celebrado este jueves una huelga con una protesta a las puertas del Hospital de Salamanca para denunciar la ‘falta de diálogo’ de la Junta. Este pasado martes el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, afirmó que esa acusación es falsa y recordó que la última reunión fue la pasada semana -el 23 de noviembre- pero el problema está en la reivindicación. “Pueden pedir lo que crean, pero lo que piden choca con la jurisprudencia en tema de jornadas y nosotros no podemos hacer cosas que la jurisprudencia dice que no se pueden hacer”, dijo.

Según los convocantes el seguimiento de la huelga ha sido mayoritario. Cifran en un 94% el seguimiento dentro de aquellos profesionales que no tenían que cumplir con los servicios mínimos. El comité de huelga ha recordado que los pacientes no se han visto afectados por este paro: “Ningún paciente con urgencia vital ha dejado de atenderse, como no puede ser de otra manera, la huelga es a la administración, no a los pacientes y no vamos hemos causado ningún daño añadido a la difícil situación de los mismos”.