«Hoy día hay más proyectos musicales con mujeres que nunca y no se ven en los carteles. Es desesperante»
La artista jiennense Zahara presenta este jueves en el teatro Juan del Enzina de Salamanca su nuevo espectáculo de canciones versionadas en formato acústico-electrónico
Salamanca
Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:16
Ha elegido Salamanca para ultimar y presentar su nuevo espectáculo, en el que aúna intimidad y tecnología para versionar canciones de toda su trayectoria. Ha transitado el pop intimista y el rock de guitarras hasta la electrónica desenfrenada. Empresaria de su propio sello G.O.Z.Z., colaboradora televisiva y hasta profesora en 'OT', Zahara Gordillo (Úbeda, 1983) es un talento inquieto que no pierde la sonrisa al reclamar igualdad de oportunidades para las mujeres artistas.
¿Cómo va a ser este 'Acustiquísimo'?
Es un formato que… bueno, lo voy a decir: me lo inventé. O sea, tocar en acústico lo ha hecho todo el mundo. Yo soy una cantautora que llevo tocando casi toda la vida, desde los 12 años y tengo 42, así que imagínese. En este tiempo tocando con mi guitarra, me di cuenta de que cantando en acústico me aburría incluso a mí misma. Yo, cuando toco, intento hacer el concierto que me gustaría ver como público. Así que intenté rodearme de los elementos que me permiten expresarme. Me acompaña Sergio Vera, que es mi técnico de sonido y fue mi novio cuando tenía yo 20 años. Llevamos mucho tiempo trabajando juntos, y en este espectáculo él manipula con efectos lo que yo hago en directo. Yo también llevo varios pedales y he aprendido a acompañarme al piano de una manera, vamos a llamarla, decente, aunque soy mala instrumentista. Llevo también mi Omnichord, que aparece en 'Lento ternura'. Precisamente ahora estaba ensayando, volviéndome loca con los pedales (ríe).
¿Le pedía el cuerpo echar el freno después de tanta 'rave' desenfrenada de festival en festival?
Esto de cambiar es algo que me caracteriza. Mi equipo me dice: «¿Vas a estar seis meses con un mismo formato de concierto alguna vez? ¿Puedes estarte tranquila?». Y es que al final creo que no, porque la música es infinita. Si no cambio, me parece que me estoy perdiendo algo, y el único 'fomo' que tengo es creativo. Hay tantas posibilidades que no estoy experimentando que quiero disfrutarlas. Venía de una gira de casi 40 festivales, con un show, digamos, mecanizado, ordenado, con elementos que entraban y salían, coreografías… todo estaba más atado. Y en este 'Acustiquísimo' tengo un setlist en el que he puesto unas 25 canciones… y ya veré. Cuando empiece a tocarlas iré saltándome las que no me apetezcan en cada momento, porque no tengo que rendirle cuentas a nadie. Para mis técnicos y músicos también será divertido estar pendientes: «Esta canción no la va a tocar… ¿qué va a hacer Zahara? ¿Qué se le está pasando por la cabeza?» (ríe).
¿Cómo ha sido la selección de canciones para este espectáculo?
A ver, llevo meses pensándolo, porque me lo tomo muy en serio. Una cosa es aprovechar que puedo disfrutar de la libertad que me permite el formato y otra es salir ahí a ver qué pasa. Habrá un viaje desde mis grandes clásicos, que ya funcionaban bien en acústico, como 'Olor a mandarinas' o 'Del invierno', de los discos más antiguos. Para mí es muy bonito volver a tocar esas canciones sencillas. Pero luego tengo dos discos, los últimos 'Puta' y 'Lento ternura', que no he tocado en acústico, y me digo: «¿Cómo será con guitarra 'Merichane', una canción que se compuso con sintes?». Pues vamos a ver. Hay canciones que ofrecen mucho margen para cambiarlas. Tampoco quiero desvelar mucho.
Desde 2009 ha visitado periódicamente Salamanca tocando en todo tipo de recintos, desde bares pequeños a grandes auditorios. Incluso lo hizo en una biblioteca. En el Juan del Enzina será su segunda vez. ¿Qué recuerdos tiene de esta ciudad?
Recuerdo la primera vez, en el Twoday Festival, que luego no prosperó. Se celebró en Salamanca y Valladolid (2009, Multiusos). Yo toqué muy pronto y presentaba mi primer disco 'La fabulosa historia de Zahara'. Me hizo ilusión. Luego recuerdo tocar en el Camelot. Me había teñido el pelo y alguien del público me gritó: «¿Por qué estás rubia?». Hala, tío, vaya agresión, ¿qué necesidad? (ríe). Ese recuerdo me viene a veces porque pienso con qué facilidad señalamos lo que no nos gusta del otro. Siempre que me voy a cambiar el pelo me acuerdo de aquel momento en Salamanca, que yo pensé: «Mira, de verdad, ¡es que tenéis que opinar de todo!». También tengo el recuerdo del Juan del Enzina, un concierto que fue espectacular. Fue la primera vez que salía después de cuatro meses tras ser madre. Me tuve que sacar leche antes y después del concierto, y ese momento lo recuerdo como uno de los más extraños de mi vida. Vine con Martí (Perarnau) y Chapo (González), ¡y Chapo se abrió una cerveza en mitad de una canción! Sonó por el micro… bueno, bueno, eso siempre lo recordamos. Tenemos muy buenos recuerdos de Salamanca. Aquello del sacaleches me costó mucho procesarlo. Llevaba tiempo sin dormir bien y después de aquello dormí como doce horas.
¿Cómo alteró la maternidad su carrera artística?
Desde el principio tuve muy asumido que tras ser madre iba a tener que delegar mucho y confiar en los demás. Visto desde ahora, me recuerdo entonces bastante bien, aunque obviamente estaría un poco rayada. Pero la sensación que me quedó de entonces es la preocupación física de que mis tetas iban a reventar y no sabía cómo gestionarlo, no tenía a nadie para contárselo, me sentí súper sola, como una central lechera que a la vez era artista. Aquello me explotó el cerebro y para mí fue muy raro.
En los últimos años ha habido un gran debate sobre la salud mental y la autoexigencia en la industria musical. ¿Cómo gestiona esa presión y desgaste emocional en su profesión usted, que además montó su propio sello discográfico?
Pues depende del día. Tengo mucho apoyo de mi equipo, nos desahogamos entre nosotros y nos cuidamos mucho. Luego he tenido y tengo a mi terapeuta, que me ayuda a soltar esa carga, porque si no, sería horrible. A mí la meditación me ha ayudado mucho a estar en un sitio más relajado y amistoso conmigo misma. Luego, aunque me apetece compartir cosas por las redes, intento no mirarlas mucho, porque al final te destruyen el cerebro. Solo Instagram, y cada dos días apenas diez minutos. TikTok no lo trabajo: no entiendo el lenguaje, no pasa nada, hasta luego. Sí que hay una presión, y lo que hay que intentar es estar siempre alineada con una misma y con el compromiso con la música. En mi caso, el problema es ser empresaria: si solo fuera artista que cantara mis propias canciones, estaría mucho más feliz y me daría un poco más igual vender que no vender. El problema es que en mi caso de eso depende que pueda seguir pagando mi casa, teniendo a mi equipo y haciendo conciertos y más música en el futuro. Es una trampa de este sistema capitalista en el que la música es un elemento más y del que no puedes salir. A mí me atormenta, sinceramente, en ese sentido, cuando lo pienso en estos términos. Entonces tengo que relativizarlo y colocarme en un sitio de cariño, delegar las cosas económicas que me puedan agobiar a personas que saben de ello y que me lo expliquen cuando llegue el marrón.
Es usted una artista con todos los síntomas y los agobios del autónomo.
Claro, es que soy autónoma, pero también soy una empresa, tengo una oficina, también hay gente que trabaja para mí, soy mi CEO, pero también soy mi artista, a veces la becaria. ¿Qué soy? (ríe). No tengo ni puta idea.
Precisamente ha dicho en alguna ocasión que su anterior trabajo, 'Puta', fue su disco más importante, en el que exorcizó los demonios del pasado y enarboló su reivindicación. ¿Diría que de alguna manera también le pasó factura?
Pues… creo que sí. Con este disco aprendí una nueva manera de componer, y a no callarme. Me ha colocado en un sitio artístico en el que me siento muy cómoda. Pero también me ha traído cosas negativas. La canción 'La violencia', del disco 'Lento ternura', habla de eso, de cómo también me sentí manipulada políticamente por ese partido político que no voy a mencionar, cuando intentaron censurarme. Todo eso me dio mucho miedo. Luego me sobrepuse a eso. Pero pensé: «Joder, yo hice un disco, no un comunicado diciendo que abusaron de mí». Y al final solo se hablaba de las letras. La música fue completamente arrasada por la narrativa del disco. Me he quedado delimitada por las historias y las violencias de 'Puta' y no consigo salir de ellas. Por eso he querido producir 'Lento ternura', porque necesitaba reencontrarme y buscarme desde lugares diferentes. Necesitaba autodefinirme, porque ya me veían como 'Zahara, la de 'Puta''.
Es paradójico que cuando empezó con su guitarra la veían como esa cantante lánguida y ahora el juicio sea tan radicalmente opuesto.
Sí, bueno, así es la vida. En el futuro tendrán que ponerme otra etiqueta. Pero aunque ahora vuelva a la guitarra, yo voy a la 'rave' de cabeza, espero que por un tiempo.
En una de sus últimas visitas a Salamanca nos contaba que seguía viendo un tufillo machista en el mundo de la música, actitudes condescendientes con las mujeres en la industria, en los festivales. ¿Ha cambiado algo?
Pues iba a mejor antes de la pandemia, cuando los carteles de los festivales parecían más paritarios. Quienes no eran feministas tenían cierta vergüenza a expresarlo, pero ahora hay menos pudor a la hora de mostrarse, se saca pecho de ser cualquier cosa, yo a veces alucino. La pandemia sacudió a la industria de tal manera que vivimos en un 'Sálvese quien pueda', prácticamente el lema es 'Lo tuyo me la suda'. Entonces, si el 95% de los proyectos son de tíos, les da igual. La sensación es horrible al verse en carteles así. Es como si se estuviera blanqueando el machismo, cuando además hoy día hay más proyectos musicales con mujeres que nunca. Y es una realidad que no está siendo reflejada porque a los que deciden no les sale del mismísimo… Es desesperante.
O sea, que las cosas no han cambiado mucho.
No. Y queda bastante por hacer. Esto es un camino que tenemos que hacer juntos. No podemos ignorar a la mitad de la población. El problema es que se piense que es una lucha contra los hombres, y no: es una lucha contra el sistema. Pero no podemos ser pesimistas ni abandonar, porque nos llevaría la corriente. Tenemos que reaccionar.
No me resisto a preguntarle por el fenómeno Rosalía. ¿Qué le parece?
Me ha pasado una cosa: ha sido tan apabullante todo lo que se ha montado alrededor del disco, pero que no tiene que ver con él, que lo oí una vez y me dije: «Uf, si es que solo tengo las opiniones de los demás. Necesito que se me pase esta vorágine para saber qué siento yo».
¿Cree que se ha hecho demasiado ruido?
Es que es incontrolable. Por un lado, es bonito: los españoles se han sentido orgullosos de un proyecto patrio, y eso no suele pasar a menudo. Eso es muy poco español. Eso ha sido muy positivo, pero sumado al súper impacto mediático, me ha resultado apabullante como hacía tiempo que no me pasaba. No puedo huir de todo lo que se dice del disco y por eso me niego a escucharlo en estas condiciones. Cuando pase un año, me lo pondré en mi coche, que es como me gusta escuchar la música, y ya veré.
¿Reconoce sentir algo de envidia artística?
Claro. Pero no contra ella. En España nunca ha pasado algo así. Dentro de un tiempo será interesante analizar todo esto, porque admiro a Rosalía y me flipa lo que hace, pero ahora estoy condicionada por un montón de opiniones ajenas.
¿Y ha tenido la tentación de hacer una canción tipo 'La Perla'?
Bueno, esa sí la he escuchado, ha sido muy mediática. Yo tengo muchas, soy muy 'despechá' también (ríe)… Por ejemplo, mi canción 'El fango' es una historia de despecho —aquel muchacho se llamaba Manuel—, de decir «me das igual a un nivel que ni te imaginas». Pero sí que utilizo las canciones para desahogarme, son un lugar maravilloso. Y están para eso, ¿no? Vamos, que yo a favor total de 'La Perla'.