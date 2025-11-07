El Hotel Salamanca Montalvo prepara menús exclusivos para celebrar la Navidad en el mejor ambiente

Hotel Salamanca Montalvo ofrece la mejor calidad y elegancia a los clientes que eligen celebrar con ellos sus comidas de empresa o familiares.

El equipo de profesionales del Hotel Salamanca Montalvo trabaja cada año para ofrecer la mejor calidad, la elegancia más exquisita y una buena mesa a los clientes que eligen celebrar con ellos sus comidas de empresa o familiares de las próximas fechas navideñas.

Los productos de la tierra son los que predominan en su buen hacer en la cocina. En los fogones del Hotel Salamanca Montalvo combinan lo mejor de la cocina tradicional con las técnicas más vanguardistas para sorprender siempre a sus comensales, lo que permite que disfruten del placer de los platos bien presentados, cocinados con maestría y elaborados con sumo mimo.

Para celebrar las próximas fechas navideñas, el Hotel Salamanca Montalvo ha elaborado varios menús diseñados para las cenas de empresas o de grupos con algunas de sus propuestas más representativas y con nuevas recetas.

Los menús para los días festivos tienen propuestas diferentes para la comida de Navidad, la cena de Fin de Año y la comida de Reyes. Para los más pequeños existe otro menú con sus platos favoritos, pero también se adaptan a las condiciones de cada comensal.

Para ofrecer el mejor ambiente, disponen de salones privados, ideales para los que buscan un lugar tranquilo, en el que poder hablar y disfrutar de la buena comida y bebida entre amigos y familiares. Durante las fechas navideñas, el Hotel Salamanca Montalvo tiene como objetivo que las familias y amigos vuelvan a disfrutar juntos y a brindar sin preocuparse por nada más.

Además, dentro de sus instalaciones cuenta con amplios y elegantes salones con una decoración renovada para la ocasión. Por otra parte, el Hotel Salamanca Montalvo dispone de una amplia zona de aparcamiento para que sus clientes no tengan ningún problema.

Los interesados en celebrar un evento profesional o familiar, con una gastronomía de calidad y un trato singular, deben solicitar información o reservar en el teléfono 923 19 40 40.

Contacto

Dirección: Calle Hoces del Duratón, 1. 37008, Salamanca

Teléfono: 923 19 40 40

Página web

