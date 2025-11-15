Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El Hotel Restaurante Cuatro Calzadas invita a disfrutar de las fiestas en sus amplios y renovados salones.
Hotel Restaurante Cuatro Calzadas, la mejor mesa para celebrar estas fiestas

El establecimiento, que ha renovado recientemente el salón para eventos y celebraciones, propone menús especiales para Navidad, Año Nuevo y Reyes con una gastronomía tradicional

Sábado, 15 de noviembre 2025, 05:00

Comer bien, sin preocuparse por nada y en un entorno acogedor, es la propuesta del Hotel Restaurante Cuatro Calzadas, situado en Martinamor, a tan solo quince minutos de Salamanca. Con más de cincuenta años de experiencia, este establecimiento se ha convertido en un referente gastronómico de la provincia gracias a su cocina tradicional castellana y a una excelente relación calidad-precio.

Estas fiestas, el restaurante ofrece menús especiales para Navidad, Año Nuevo y Reyes, una opción perfecta para disfrutar en familia, con amigos o compañeros de trabajo, sin necesidad de pasar horas en la cocina. La propuesta incluye una cuidada selección de platos tradicionales elaborados con productos de primera calidad, muchos de ellos procedentes de su propia crianza, como los corderos y lechazos, auténticos protagonistas de su carta.

El cordero asado, el lechazo al horno o el chuletón a la brasa son algunas de las especialidades más demandadas, junto a clásicos que han acompañado al restaurante desde su fundación en 1972, como la Tortilla de la Casa o los Langostinos Cuatro Calzadas. No faltan tampoco los ibéricos de bellota, el tostón asado o una cuidada selección de vinos y cavas para maridar cada plato. Toda su oferta gastronómica, así como el menú del día, puede consultarse en su página web.

El establecimiento, fundado por Isidro García y Ramona Gómez, ha sido recientemente reformado, con una intervención especialmente cuidada en su gran salón, utilizado para eventos y celebraciones. El resultado es un espacio más luminoso y acogedor, perfecto para albergar comidas y cenas navideñas en un ambiente festivo y familiar.

Además, su ubicación privilegiada, con acceso directo desde la autovía de la Plata, convierte al Hotel Restaurante Cuatro Calzadas en una parada ideal para quienes buscan disfrutar de una buena mesa en un entorno tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad pero muy cerca de ella.

El equipo profesional del restaurante, con una larga experiencia en la organización de bodas, banquetes y eventos especiales, ofrece asesoramiento personalizado para grupos, adaptando menús y presupuestos a los gustos de cada cliente. Su objetivo es que cada celebración sea única, cómoda y llena de sabor.

A todo ello se suma su amplia bodega, con más de medio centenar de referencias nacionales e internacionales, pensada para acompañar cada plato con el maridaje perfecto.

El Hotel Restaurante Cuatro Calzadas invita así a disfrutar de las fiestas sin prisas, a mesa puesta, en un ambiente renovado y con la garantía de una cocina de raíces castellanas que se distingue por la calidad de sus productos y el cuidado en cada elaboración.

Contacto

Carretera N-630, kilómetro 359, 37891, Martinamor

923308236

Página web

