El Hotel Batuecas presenta una oferta otoñal para disfrutar del encanto de la Sierra de Francia

Ubicado en el corazón de La Alberca, el Hotel Batuecas inicia una nueva etapa apostando por la hospitalidad, el confort y las escapadas con encanto

El Hotel Batuecas, situado en La Alberca, abre una nueva etapa bajo una renovada gerencia que apuesta por la excelencia en el servicio, la atención personalizada y el disfrute de un entorno natural incomparable. Con un espíritu renovado y comprometido con la calidad, este emblemático alojamiento de la Sierra de Francia invita a redescubrir el placer de una escapada con encanto en uno de los destinos más singulares del sur de Salamanca.

El establecimiento cuenta con 38 habitaciones amplias, entre las que se incluyen habitaciones dobles climatizadas y Junior Suites familiares con salón, pensadas tanto para quienes buscan una estancia breve de descanso como para aquellos que desean prolongar su experiencia en la sierra. Las instalaciones se han diseñado para ofrecer comodidad, tranquilidad y cercanía, con espacios comunes que fomentan la desconexión y el bienestar: un salón social acogedor, cafetería, terrazas al aire libre y un jardín natural que invita a disfrutar del entorno en cualquier época del año. Además, el hotel dispone de aparcamiento privado, un valor añadido para quienes se desplazan en vehículo a esta zona de alta afluencia turística.

Con motivo del cambio de gestión, el Hotel Batuecas lanza una oferta especial de otoño que ya está disponible desde el 15 de octubre, dirigida a parejas que deseen disfrutar de una escapada romántica en plena naturaleza. El paquete incluye una noche de alojamiento en habitación doble, desayuno buffet, una hora de spa en el Hotel Abadía de los Templarios (previa reserva en el teléfono: 923 42 31 16) y una cena degustación para dos personas en el restaurante La Catedral, ubicado en la Plaza Mayor de La Alberca. Todo ello por un precio cerrado de 150 euros IVA incluido. Se puede reservar en el tel.: 923 41 52 67.

Además, los huéspedes podrán ampliar su estancia con una noche adicional por solo 60 euros más, incluyendo desayuno buffet. Se trata de una oportunidad ideal para quienes deseen disfrutar de una experiencia completa que combine naturaleza, gastronomía y descanso, en un entorno declarado Parque Natural y Reserva de la Biosfera.

Un entorno incomparable

El Hotel Batuecas se encuentra en un escenario privilegiado, en plena Sierra de Francia, una comarca que destaca por su riqueza paisajística, su biodiversidad y su valioso patrimonio cultural. Desde La Alberca, primera localidad española declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1940, el visitante puede acceder fácilmente a algunos de los enclaves más emblemáticos del sur de Salamanca.

Entre ellos destacan pueblos como Mogarraz, Miranda del Castañar, San Martín del Castañar, Sequeros o Villanueva del Conde, todos ellos reconocidos por su arquitectura tradicional de piedra y madera, sus calles empedradas y su animada vida cultural. A escasa distancia, la Peña de Francia, con sus 1.727 metros de altitud, ofrece unas vistas panorámicas únicas que convierten cada visita en una experiencia inolvidable.

El otoño, además, tiñe los bosques de robles, castaños y hayas con una paleta de colores que convierte la Sierra de Francia en un paraíso para los amantes del senderismo, la fotografía y la naturaleza. Las rutas señalizadas, los miradores naturales y la tranquilidad de los pueblos serranos invitan a perderse y reconectar con el entorno.

Con su nueva etapa, el Hotel Batuecas se consolida como una opción perfecta para quienes buscan calidad, cercanía y autenticidad en un destino con alma. Una invitación a disfrutar del equilibrio entre historia, paisaje y confort, donde cada detalle está pensado para crear momentos memorables.

