Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hostal Restaurante Carolina es uno de los mejores espacios de la provincia para las celebraciones familiares, reuniones de empresa y eventos especiales.
CONTENIDO PATROCINADO

Hostal Restaurante Carolina: propuestas especiales para celebrar la Navidad

Es uno de los referentes provinciales para celebraciones familiares, comidas de empresa y eventos especiales, con una propuesta que combina tradición culinaria, cercanía en el trato y excelentes instalaciones

Martes, 2 de diciembre 2025, 05:00

A tan solo 15 minutos de Salamanca, en Pedrosillo el Ralo, el Hostal Restaurante Carolina se ha convertido en uno de los espacios más reconocidos de la provincia para celebraciones familiares, reuniones de empresa y eventos especiales. Su oferta combina una amplia tradición culinaria, un trato cercano y unas instalaciones diseñadas para acoger desde encuentros íntimos hasta celebraciones de gran formato.

Para esta temporada navideña, el Hostal Restaurante Carolina presenta una cuidada selección de menús especiales, pensados para adaptarse a distintos gustos y ocasiones. Las propuestas para comidas y cenas de empresa 2025 reúnen opciones variadas con precios competitivos, ideales también para reuniones de amigos o celebraciones familiares.

El Menú 1, bajo el concepto 'Tradición renovada', incluye entrantes como jamón ibérico con queso curado, croquetas de bacalao o ensalada templada de langostinos. Como principales, el cliente puede elegir entre entrecot de ternera a la plancha o lomo de merluza 'Carolina', y culmina con tarta de queso al horno. El precio es de 35 euros.

El Menú 2, de estilo 'Mediterráneo y fresco', propone entrantes como pimientos asados con ventresca, fritos de la casa o minibrioches de pollo marinado. Entre los principales destacan el secreto de cerdo ibérico o el pulpo a la brasa con parmentier de patata y pimentón. Su precio es de 40 euros.

Por su parte, el Menú 3, 'Gourmet y festivo', incluye elaboraciones más sofisticadas como mini torrija con jamón ibérico y foie, revuelto de farinato o alcachofas confitadas. Como plato principal, el comensal puede elegir entre solomillo de cerdo ibérico al oporto o lomo de bacalao confitado con setas. El postre, un cremoso de chocolate con frambuesa, completa este menú de 45 euros. Todos ellos incluyen pan, vino tempranillo, agua, café y licores.

Por su parte, el Menú Especial Navidad 2025, incluye croquetas artesanas, crema de calabaza al curry, merluza al ajillo, cochinillo asado y trufón de chocolate, acompañado de vinos D.O.

De cara al Día de Año Nuevo 2026, el restaurante ha diseñado un menú especial con entrantes como canapé de salmón, alcachofas con gulas y jamón ibérico o chipirones en su tinta. También incorpora un sorbete de mandarina al cava y un solomillo de ternera al vino tinto como plato principal. Para terminar, se ofrece un cremoso de café con bizcocho de almendras y trufa de chocolate.

Para el Día de Reyes, han preparado un menú que incluye blini con caramelo de queso y jamón ibérico, crema de puerro y manzana, lomo de bacalao confitado, sorbete de limón, cordero asado y de postre tiramisú bavarois.

Cada propuesta tiene un precio de 54,50 euros. Además, se presenta un menú infantil, pensado para los más pequeños, por 20 euros.

Las instalaciones del complejo completan la experiencia. El Hostal Restaurante Carolina dispone de tres salones con capacidades de 130, 60 y 30 comensales, lo que permite adaptar cualquier celebración al tamaño deseado.

Contacto

Calle Ermita, nº 4, 37427, Pedrosillo El Ralo

923354907

Página web

Top 50
  1. 1 Un violento delincuente sale de prisión con pulsera GPS y vuelve a los 15 días por violar a una mujer en Salamanca
  2. 2

    La vida y la muerte en el mismo vientre
  3. 3 Tres heridos, entre ellos una menor de 8 años, tras volcar un coche en la A-50, a la altura de Aldeaseca de la Frontera
  4. 4 Dañado uno de los elefantes navideños instalados en el centro de Salamanca
  5. 5 Castilla y León refuerza la caza del jabalí para prevenir la Peste Porcina Africana
  6. 6 Tres provincias de Castilla y León en alerta por nevadas este martes
  7. 7 Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 1 de diciembre
  8. 8 La obra que desespera a todo un barrio: «Es un auténtico peligro»
  9. 9 El pueblo de Castilla y León protagonista de la escapada de Colate y Fonsi Nieto: «Visita muy molona»
  10. 10 Los pueblos volverán a recuperar las oficinas bancarias con el fin de crear empleo y riqueza

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Hostal Restaurante Carolina: propuestas especiales para celebrar la Navidad

Hostal Restaurante Carolina: propuestas especiales para celebrar la Navidad