Hostal Restaurante Carolina: propuestas especiales para celebrar la Navidad

Hostal Restaurante Carolina es uno de los mejores espacios de la provincia para las celebraciones familiares, reuniones de empresa y eventos especiales.

A tan solo 15 minutos de Salamanca, en Pedrosillo el Ralo, el Hostal Restaurante Carolina se ha convertido en uno de los espacios más reconocidos de la provincia para celebraciones familiares, reuniones de empresa y eventos especiales. Su oferta combina una amplia tradición culinaria, un trato cercano y unas instalaciones diseñadas para acoger desde encuentros íntimos hasta celebraciones de gran formato.

Para esta temporada navideña, el Hostal Restaurante Carolina presenta una cuidada selección de menús especiales, pensados para adaptarse a distintos gustos y ocasiones. Las propuestas para comidas y cenas de empresa 2025 reúnen opciones variadas con precios competitivos, ideales también para reuniones de amigos o celebraciones familiares.

El Menú 1, bajo el concepto 'Tradición renovada', incluye entrantes como jamón ibérico con queso curado, croquetas de bacalao o ensalada templada de langostinos. Como principales, el cliente puede elegir entre entrecot de ternera a la plancha o lomo de merluza 'Carolina', y culmina con tarta de queso al horno. El precio es de 35 euros.

El Menú 2, de estilo 'Mediterráneo y fresco', propone entrantes como pimientos asados con ventresca, fritos de la casa o minibrioches de pollo marinado. Entre los principales destacan el secreto de cerdo ibérico o el pulpo a la brasa con parmentier de patata y pimentón. Su precio es de 40 euros.

Por su parte, el Menú 3, 'Gourmet y festivo', incluye elaboraciones más sofisticadas como mini torrija con jamón ibérico y foie, revuelto de farinato o alcachofas confitadas. Como plato principal, el comensal puede elegir entre solomillo de cerdo ibérico al oporto o lomo de bacalao confitado con setas. El postre, un cremoso de chocolate con frambuesa, completa este menú de 45 euros. Todos ellos incluyen pan, vino tempranillo, agua, café y licores.

Por su parte, el Menú Especial Navidad 2025, incluye croquetas artesanas, crema de calabaza al curry, merluza al ajillo, cochinillo asado y trufón de chocolate, acompañado de vinos D.O.

De cara al Día de Año Nuevo 2026, el restaurante ha diseñado un menú especial con entrantes como canapé de salmón, alcachofas con gulas y jamón ibérico o chipirones en su tinta. También incorpora un sorbete de mandarina al cava y un solomillo de ternera al vino tinto como plato principal. Para terminar, se ofrece un cremoso de café con bizcocho de almendras y trufa de chocolate.

Para el Día de Reyes, han preparado un menú que incluye blini con caramelo de queso y jamón ibérico, crema de puerro y manzana, lomo de bacalao confitado, sorbete de limón, cordero asado y de postre tiramisú bavarois.

Cada propuesta tiene un precio de 54,50 euros. Además, se presenta un menú infantil, pensado para los más pequeños, por 20 euros.

Las instalaciones del complejo completan la experiencia. El Hostal Restaurante Carolina dispone de tres salones con capacidades de 130, 60 y 30 comensales, lo que permite adaptar cualquier celebración al tamaño deseado.

Calle Ermita, nº 4, 37427, Pedrosillo El Ralo

923354907

