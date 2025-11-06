El Hospital arrasa en el concurso de traslados médicos, pero las plazas de área en Familia no interesan El Complejo agota sus 31 plazas ofertadas, Primaria adjudica 58 y el 90% de las plazas de área de Medicina de Familia quedan vacantes

El último concurso de traslados que la Consejería de Sanidad de Castilla y León acaba de resolver -de forma provisional- deja un balance agridulce para la dotación de médicos en la provincia de Salamanca. Por un lado, los especialistas con plaza fija han arrasado con todas las plazas que ofertaba el Hospital de Salamanca. Sin embargo, más del 90% de las plazas de área en la Atención Primaria de la provincia -las que no cuentan con un cupo de pacientes fijos, sino que cubren guardias y bajas de los 'titulares'- han quedado vacantes. Había 45 puestos disponibles y solo se han solicitado cuatro, lo que viene a ratificar que se trata de un formato muy poco atractivo para los médicos y, sobre todo, en una especialidad -Medicina Familiar y Comunitaria- con un acuciado déficit de profesionales.

Entre medias existe otra lectura positiva y es que se han solicitado otras 54 plazas de Medicina de Familia -en este caso, de equipo- que pasan a ser ocupadas por un médico con plaza fija y que, además, dan estabilidad a muchas zonas rurales: 29 consultas de pueblos han pasado a tener un inquilino propietario. En concreto, se cubren consultas en La Alberca, Béjar, Ciudad Rodrigo, Fuenteguinaldo, Peñaranda, Vitigudino, Linares de Riofrío, Alba de Tormes, Ledesma, Guijuelo, La Fuente de San Esteban, Lumbrales, Calzada de Valdunciel, Aldeadávila de la Ribera y Pedrosillo el Ralo.

El concurso de traslados abierto y permanente consiste en ofrecer todas las plazas que, o bien han quedado libres por jubilación de su propietario, o estaban siendo ocupadas por un profesional que no es fijo. Estas adjudicaciones no implican necesariamente un aumento de plantilla -esos puestos podían ya estar ocupados-, pero sí una mayor estabilidad porque el nuevo inquilino ya sabe que podrá permanecer en ese puesto tanto tiempo como desee, aunque en el futuro él mismo persiga otro cambio a través del concurso de traslados.

En el caso del Hospital de Salamanca se ofrecen cada año cientos de puestos de trabajo en las distintas categorías profesionales -medicina, enfermería, celador, administrativo, etc-, pero las de licenciados especialistas son las que suelen despertar un mayor interés, porque también son las más reducidas.

Este año han obtenido plazas en el concurso un total de 31 facultativos. De hecho, las únicas especialidades médicas que no han cubierto toda la oferta han sido Psicología clínica, Psiquiatría y Médico de Admisión. El resto, se han adjudicado -de manera provisional a la espera de posibles recursos- las siguientes plazas: Anatomía Patológica (1), Anestesiología (4), Angiología (2), Bioquímica (1), Cardiología (1), Cirugía Cardiaca (1), Cirugía General (2), Dermatología (1), Hematología (1), Rehabilitación (1), Neumología (2), Ginecología (1), Oftalmología (1), Pediatría (2), Psicología (1), Psiquiatría (2), Urgencias (6) y Medicina de Admisión (1). También se han adjudicados dos plazas de Odontología vinculadas al centro de salud de San Juan.

En la categoría de Enfermería se ofertaban 174 plazas en Salamanca. Se han adjudicado 31 dentro del Complejo Asistencial de Salamanca y 48 en los centros de salud de Atención Primaria. También había siete puestos de enfermera especializada como matrona pero solo una candidata ha obtenido plaza.

LA oferta de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería era de 99 plazas y se han adjudicado 12 en el Hospital, más otras cuatro en Atención Primaria.