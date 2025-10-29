Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una clienta compra unas patatas en una tienda de Mercadona. MERCADONA

Este es el horario excepcional que tendrá Mercadona para el festivo del 1 de noviembre

La Gaceta

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:05

Mercadona tiene una política de horarios definida para los festivos, pero hará una excepción este fin de semana, debido a que el sábado es fiesta por ser el 1 de noviembre.

La norma general dice que no abren los Mercadona en festivos pero esta vez la excepción es que las puertas de las tiendas estarán abiertas al público este 1 de noviembre en un horario especial de 9.00 hasta las 15.00 horas. De esta manera, permanecerán cerradas sus tiendas por la tarde.

Una decisión, la de cambiar el horario en el festivo nacional del 1 de noviembre que este 2025 cae en sábado, que también se ha comunicado a los clientes en carteles informativos colocados en los lineales de los propios supermercados.

La política de Mercadona con los festivos pasa por cerrar sus tiendas para tratar de conciliar el descanso de sus trabajadores con el servicio de sus clientes, salvo en casos puntuales como cuando caen sábado o durante la campaña de verano en lugares con mayor afluencia turística.

