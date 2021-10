Homenaje de Salamanca a los mayores víctimas de la covid

Visiblemente emocionado, el alcalde de Salamanca, realizó este lunes un reconocimiento público a los mayores de la ciudad que perdieron la vida como consecuencia de la pandemia, así como a los que han sufrido la enfermedad. “Los mayores son el colectivo más frágil y vulnerable, pero habéis sido auténticos héroes”, expuso Carlos García Carbayo, quien lamentó que las consecuencias del coronavirus alejara a este colectivo de sus entornos. Por ello, les animó “a sacar fuerzas de flaqueza” para adaptarse a las nuevas circunstancias.

En este sentido, el alcalde de Salamanca agradeció a los mayores su “generosidad” y sus “valores de vida” que se reflejan cada día en la ciudad. “Lo habéis dado todo por Salamanca y queremos devolverlo”, continuó Carbayo, quien explicó que el Ayuntamiento reforzará la atención a los mayores, reformando espacios, mejorando la accesibilidad de las calles y continuando con programas como el de la detección precoz del Alzheimer. Además, adelantó que ya se ha redactado el proyecto para el Centro de Chamberí. “Queremos una ciudad viva en la que los mayores aporten su caudal de experiencias”, dijo García Carbayo.

Por su parte, Francisco Gómez, presidente de Famasa, también se mostró visiblemente emocionado para homenajear a los mayores víctimas del coronavirus. “Ha sido un tiempo de soledad y sufrimiento para las personas mayores”, destacó, al tiempo que elevó su mirada y el dedo índice señalando el cielo para solicitar un minuto de silencio y dedicar un posterior aplauso a los que ya no están entre nosotros. “Los mayores necesitamos apoyo y cariño de todos los salmantinos”, afirmó para a continuación reivindicar -”si no, no sería Paco”, dijo- un centro para el colectivo, preferentemente en la zona de La Concordia, a lo que el alcalde le respondió. “Tenemos un proyecto, aunque no ahí exactamente”, dijo.

Al acto acudieron mayores, así como una amplia representación de concejales y la subdelegada del Gobierno, Encarnación Pérez.