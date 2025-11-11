Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Miguel Sánchez Llorente descubre la placa. FOTOS: ALMEIDA

Homenaje a 40 años de impulso a la llegada de estudiantes de Estados Unidos a Salamanca

Cursos Internacionales ha reconocido a Colby College con motivo de sus cuatro décadas de colaboración

Ángel Benito

Ángel Benito

Salamanca

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:03

Comenta

La Sala de Alianzas Académicas, situada en el sótano de Cursos Internacionales, acoge desde este martes una placa para recordar los 40 años de colaboración entre Colby College, una institución de educación superior en Maine (Estados Unidos) que ha destacado por su fidelidad a la Universidad de Salamanca para la llegada de estudiantes desde este país. Así lo ha descrito el consejero delegado de Cursos Internacionales, José Miguel Sánchez Llorente, quien ha subrayado la colaboración entre ambas instituciones como «un ejemplo» y un «motor» para los programas de inmersión destinados a las universidades norteamericanas. En la misma línea, ha recordado que la continuidad y solidez de este programa han contribuido a «proyectar internacionalmente la enseñanza del español desde Salamanca».

Alumnos de la universidad americana.

Por parte de la universidad norteamericana, Gustavo Burkett, ha destacado el profesorado y el personal de ambas instituciones, así como a las familias anfitrionas que permiten la inmersión total de los estudiantes en su conocimiento de Salamanca. «Han aprendido lecciones invaluables facilitadas por sus animadores, que los han guiado y animado a hablar el idioma en cada oportunidad».

El programa de colaboración surgió en agosto de 1985 cuando los primeros estudiantes de Colby College llegaron a Salamanca de la mano del primer director Francisco A. Cauz y su esposa Micaela B. Cauz.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la doctora María Garrido, impulsora de la unidad de Foniatría del Hospital de Salamanca
  2. 2 Alivio entre las pymes salmantinas exentas de adoptar en enero la nueva facturación de Hacienda
  3. 3 Viviendas premium de estreno a ocho minutos de la Plaza de España
  4. 4 ¿Cuántos habitantes tiene Salamanca? La mayor población en los últimos seis años y creciendo
  5. 5 Arremete contra varios locales con una piedra y acaba reducido tras una persecución a pie
  6. 6 Así ha quedado el lugar del accidente de Cayetano Rivera: restos y palmeras derribadas
  7. 7 Dos dotaciones de los Bomberos de Lumbrales sofocan el incendio de un tractor en Olmedo de Camaces
  8. 8 El acusado de intentar prender fuego a un lupanar de Calzada de Valdunciel lo niega: «No me dio tiempo»
  9. 9 El sistema de reservas del autobús a Zamora, colapsado por la alta demanda
  10. 10 Activado el protocolo de acoso escolar en un instituto de Peñaranda tras una agresión a una menor

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Homenaje a 40 años de impulso a la llegada de estudiantes de Estados Unidos a Salamanca

Homenaje a 40 años de impulso a la llegada de estudiantes de Estados Unidos a Salamanca