Homenaje a 40 años de impulso a la llegada de estudiantes de Estados Unidos a Salamanca Cursos Internacionales ha reconocido a Colby College con motivo de sus cuatro décadas de colaboración

Ángel Benito Salamanca Martes, 11 de noviembre 2025, 19:03 Comenta Compartir

La Sala de Alianzas Académicas, situada en el sótano de Cursos Internacionales, acoge desde este martes una placa para recordar los 40 años de colaboración entre Colby College, una institución de educación superior en Maine (Estados Unidos) que ha destacado por su fidelidad a la Universidad de Salamanca para la llegada de estudiantes desde este país. Así lo ha descrito el consejero delegado de Cursos Internacionales, José Miguel Sánchez Llorente, quien ha subrayado la colaboración entre ambas instituciones como «un ejemplo» y un «motor» para los programas de inmersión destinados a las universidades norteamericanas. En la misma línea, ha recordado que la continuidad y solidez de este programa han contribuido a «proyectar internacionalmente la enseñanza del español desde Salamanca».

Ampliar Alumnos de la universidad americana.

Por parte de la universidad norteamericana, Gustavo Burkett, ha destacado el profesorado y el personal de ambas instituciones, así como a las familias anfitrionas que permiten la inmersión total de los estudiantes en su conocimiento de Salamanca. «Han aprendido lecciones invaluables facilitadas por sus animadores, que los han guiado y animado a hablar el idioma en cada oportunidad».

El programa de colaboración surgió en agosto de 1985 cuando los primeros estudiantes de Colby College llegaron a Salamanca de la mano del primer director Francisco A. Cauz y su esposa Micaela B. Cauz.