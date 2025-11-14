Un hogar renovado que acompaña, cuida y da vida

EÑE Salamanca Viernes, 14 de noviembre 2025, 06:00 Compartir

Residencia Mamá Margarita Dirección Plaza de San Juan Bosco, 6, 37700, Béjar, Salamanca

Teléfono de contacto 923408033

Página web www.mamamargarita.es

La residencia Mamá Margarita, ubicada en el corazón de Béjar, continúa consolidándose como un espacio pensado para que las personas mayores vivan con bienestar, independencia y una atención experta. Su equipo profesional trabaja cada día para ofrecer un cuidado de excelencia, combinando un enfoque humano con todos los servicios necesarios para una atención multidisciplinar que garantice la mejor calidad de vida.

En los últimos meses, el centro está llevando a cabo una importante renovación de sus instalaciones para lograr un entorno más moderno, funcional y acogedor. Se han pintado pasillos y habitaciones, se está incorporando nuevo mobiliario y se ha transformado completamente el vestíbulo principal, que ahora ofrece una imagen actual y luminosa. Además, el salón de visitas ha sido rediseñado para favorecer encuentros más agradables entre residentes y familiares. Un proceso global de mejora que encara sus últimos detalles y que pretende crear espacios más confortables, accesibles y cálidos.

Esta apuesta por la modernización se suma al espíritu que siempre ha caracterizado a Mamá Margarita: un lugar donde la calma se vive a diario y donde cada residente recibe una atención personalizada basada en el cariño, la profesionalidad y la seguridad. La calidad humana de su equipo se refleja en la cercanía de su trato y en el ambiente familiar que se respira en cada rincón.

Más allá del ámbito sanitario, el centro promueve el envejecimiento activo mediante un amplio programa de actividades que invita a mantener cuerpo y mente en movimiento. Entre sus propuestas destacan la gerontogimnasia, excursiones, musicoterapia, bingo, actividades con familiares, celebraciones temáticas mensuales o la opción de poder ir a misa los sábados en la iglesia propia que posee el centro residencial. Además, dentro del plan de estimulación cognitiva y recuperación funcional, se desarrolla terapia asistida con perro.

La participación en estas actividades es elevada, ya que permiten a los residentes romper la rutina, fortalecer vínculos, activar la mente y disfrutar de momentos de ocio que aportan motivación y alegría.

Para garantizar una atención integral, cuentan con un equipo sanitario y profesional completo: médico propio, enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, musicoterapia, animación sociocultural, podología, trabajadora social y servicio de peluquería. El centro realiza un seguimiento exhaustivo de la salud de cada residente, tanto para el control de patologías crónicas como para los tratamientos del día a día.

Con capacidad para 126 personas, Mamá Margarita dispone de amplios salones, jardines, cafetería para residentes y familiares, sala de terapia ocupacional, gimnasio, podología, peluquería, recepción, cocina-office, lavandería, sala de espera y un taller de mantenimiento. Todo ello permite ofrecer un entorno seguro, versátil y adaptado a las necesidades de cada persona.

Situada en la plaza San Juan Bosco, 6, la residencia Mamá Margarita reafirma su compromiso con el bienestar global de los mayores, combinando una atención experta con unas instalaciones en constante mejora para ofrecer un hogar donde disfrutar, compartir y vivir con plenitud.