Historias del hambre en tiempos de COVID: “Teníamos nivel económico y tuvimos que huir de nuestro país, estamos amenazados”

No es fácil encontrar personas que quieran contar su historia en las colas del hambre. Una mujer con dos niñas y un carrito de bebé que le ayuda a transportar las cajas de leche y la fruta se acerca para relatar su caso. Lo hace bajo el anonimato de su identidad para proteger a sus hijas.

Procedente de un país del Este de Europa, ella y su familia huyeron primero a Francia y después a España, donde han solicitado protección internacional, ya que están bajo la amenaza y persecución de mafias de su país. Desde hace dos años residen en Salamanca pero no pueden desprenderse del miedo. "Estamos en peligro si nos renonocen y nos encuentan y no podemos volver a nuestro país. Dejamos Francia porque había peor trabajo y más racismo. Aquí está difícil conseguir un empleo pero no sentimos ese racismo", explica. La ayuda de emergencia de 400 euros que reciben del Ayuntamiento gestionada por un Centro de Acción Social es lo único que tienen para sobrevivir los cuatro en Salamanca. "Nos sirve para el alquiler y nada más. Tenemos una cuenta de ahorros porque en nuestro país teníamos buen nivel económico, y con eso y la ayuda de la familia seguimos adelante. Mi marido era policía y yo economista. Ahora él está haciendo un curso de vigilante y yo me he presentado para un puesto en Correos", explica la mujer, que desde hace un año acude a la ONG Cajas Solidarias para recibir alimentos.