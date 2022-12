Historias alrededor de la campana de la Plaza Mayor

Cientos de personas se reúnen en alrededor de la gran campana situada en el centro de la Plaza Mayor, durante siete minutos, en las horas en punto, entre las 19:00 y las 22:00 horas. En torno a este espectáculo hay vivencias navideñas y opiniones de quienes lo han visto por primera vez o repiten tras anteriores ediciones. Ester Andrade y Raúl Muñoz, acompañados de sus hijos, esperaban “con ganas” la exhibición de luces, música e imágenes de la campana: “Es nuestro segundo año en Salamanca. En principio, la plaza tiene la misma decoración que el año pasado, pero estamos ansiosos por ver cómo se desarrolla el espectáculo”, explica Raúl, mientras que Ester reconoce que “Salamanca está muy bonita iluminada”.

Se inicia entonces la cuenta atrás para que la campana tomase el protagonismo de la plaza. Durante el espectáculo muchos niños disfrutan con sus padres dentro de la estructura, bailando mientras ven el decorado de las luces. La canción de “All I Want for Christmas Is You”, de Mariah Carey, es uno de los momentos más destacados que, aunque suena sin letra, emociona a los visitantes. Representaciones de figuras como la del belén navideño se proyectan en la campana y el espectáculo finaliza con un deseo para todos: “Feliz Navidad”. “Me pareció una iluminación y una proyección digna para venir a ver los que son de Salamanca y de fuera también”, reconoce Ana María Hernández. Es la primera vez que viene a ver el espectáculo de la campana: “Lo mejor es ver la ilusión de los niños reflejada en sus caras gracias a estos efectos de música y luces”. Aunque cambiaría alguna cosa: “si apagaran las luces de la plaza ayudaría a que se enfocase más los efectos que se proyectan en la campana y lo haría más impresionante”.

Aroa Franco y Juanjo Sánchez son pareja y viven en la capital desde hace un año, antes residían en Granada: “Nos faltó que la canción tuviese la letra y a lo mejor eso animaba a que la gente se motivase más” en referencia al tema de All I Want for Christmas Is You. Le falta decoración a la plaza y jugar con las luces para que haya más contraste”. Hay gente que viene de fuera y no se quiere perder la ocasión de ver este juego de luces y música sobre la estructura de la Plaza Mayor de Salamanca. Es el caso de Francisca Herrera: “Soy de Nicaragua y he visto el espectáculo. Es ‘superbonito’ y diferente a lo que hay en Managua (capital de Nicaragua). Sobre Salamanca reconoce que “es una ciudad muy tranquila y muy linda”. Le gustaría volver en un futuro.