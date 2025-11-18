La historia de vida transforma el cuidado de los residentes

EÑE Salamanca Martes, 18 de noviembre 2025, 05:00 Compartir

Castilla y León ha dado un paso decisivo hacia la humanización de los cuidados con el nuevo modelo de atención integral y centrada en la persona, que ya se está implantando en todas las residencias de la comunidad. Un enfoque que pone en el centro la historia, deseos y capacidades de cada residente, alejándose de los modelos homogéneos para construir hogares donde cada persona se sienta acompañada, escuchada y, sobre todo, reconocida.

En Residencias Abadengo, con centros en La Fuente de San Esteban y Cerralbo y más de 130 residentes, este cambio se ha asumido con entusiasmo. Su filosofía, ya basada en el cuidado cercano, la convivencia familiar y el bienestar cotidiano, se refuerza con nuevas herramientas que permiten personalizar más y mejor la vida diaria de quienes viven allí.

Una historia de vida para construir un hogar

El corazón del nuevo modelo está en conocer a la persona más allá de su dependencia. Por eso, uno de los primeros pasos en Abadengo consiste en elaborar la historia de vida de cada residente: un documento confidencial que recoge gustos, vivencias, tradiciones o rutinas.

«Esto nos da pistas sobre cómo quiere vivir la persona aquí», explican desde el centro. No se trata solo de atender, sino de dar continuidad a su proyecto de vida. A partir de esa historia, el equipo adapta las actividades, el ritmo diario, los apoyos técnicos y sociales, e incluso la forma de relacionarse con la persona. El objetivo es claro: que la residencia sea una ampliación natural de su hogar.

Actividades con sentido

La implantación del modelo no supone empezar desde cero. En Abadengo ya realizaban numerosas actividades cognitivas, físicas y talleres muy valorados. Pero ahora, todo se orienta a que cada propuesta tenga sentido para la persona, que esté vinculada con su identidad, sus apetencias y sus metas.

Además, actividades aparentemente sencillas, como ayudar a poner la mesa, acompañar a compras o mantener pequeños rituales diarios, cobran un valor especial. Son acciones cotidianas que aportan autoestima, pertenencia y bienestar emocional.

Con esta nueva organización, todo el equipo se involucra. La terapeuta ocupacional Maira Fernández coordina el proceso, pero cada profesional forma parte activa del acompañamiento: «Lo importante es mirar a cada persona y preguntarnos qué podemos hacer para que esté mejor».

La familia, pieza clave

La colaboración familiar es esencial para conocer a fondo la vida pasada de la persona y acompañar la construcción de su proyecto presente. Por eso, se mantiene un contacto continuado con ellos y aportan información valiosa.

Hay familias que se emocionan al ver cómo sus mayores vuelven a disfrutar de algo que les ilusionaba. Y los residentes, cuando se sienten reconocidos, están más felices.

Un reto ilusionante

La implantación del nuevo modelo implica un esfuerzo notable de reorganización, comunicación y creación de programas individualizados. Pero en Abadengo lo tienen claro: «Aparte de que nos obliguen, creemos que es la mejor forma de cuidar», explica Fernández. En definitiva, todos preferimos que nos traten como lo que somos: personas con historia, con deseos y con capacidades.

Temas

Salamanca