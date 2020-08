Historia del hambre en tiempos de COVID: “Me da pena esta situación por mis hijos”

Tras unas gafas de sol y la mascarilla se oculta una mujer española, que pide que ocultemos su identidad, pero que confiesa que acude por segunda vez en su vida a recoger alimentos. Su vida dio giro hace cuatro años cuando se separó de su pareja y se quedó con sus dos hijos a cargo, que ahora tienen 13 y 20 años y están estudiando. Mantuvo su trabajo en el sector de la hostelería y la música hasta hace dos años cuando la fibromialgia se cruzó en su camino. El dolor producido por la enfermedad en sus músculos, el cansancio y falta de sueño asociados a la fibromialgia derivaron en despido y un parón laboral que arrastra desde entonces, junto con depresión crónica y ansiedad.

"No puedo trabajar. No tengo fuerza. Tengo crisis que me duran varios meses. Puedo caminar o estar sentada un rato pero me canso. Los ojos me duelen muchísimo. No puedo hacer la comida y mis hijos me tienen que ayudar a partir los filetes. Me tienen que ayudar a peinarme y vestirme", explica esta mujer, sin poder ocultar su sufrimiento.

"No entra ni un duro en casa. Mi médico me está ayudando con los papeles para pedir alguna ayuda porque esto no es vida", confiesa. En su caso, Cáritas le apoya para pagar los recibos porque ya ha tenido varios cortes de luz y gas y fue la entidad diocesana quien le derivó a Cajas Solidarias para que recibiera alimentos. "Cáritas me da 200 euros pero el banco me quita 80 de intereses...", revela. Explica que, con la hipoteca, el banco tuvo un acto de conciliación y paga 3 euros al mes aunque ya los dos últimos no ha podido pagarlos.

"No me da vergüenza venir a por comida. Más vergüenza me daría dejar morir a mis hijos. Yo quiero ser feliz y me da pena esta situación por mis hijos porque no les puedo ni comprar unos zapatos nuevos para que no vayan con ellos rotos. Eso sí que me da vergüenza", agrega antes de continuar su camino empujando el carro con dificultades.