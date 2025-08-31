La historia y curiosidades detrás del parque más antiguo de Salamanca La fuente Tomás Bretón, diseñada por el arquitecto Genaro de la Fuente Álamo, cumple 100 añosdesde su creación y puede verse en el Campo de San Francisco desde 1940

Entre la plaza de las Agustinas y el Palacio de Monterrey se encuentra el jardín más antiguo de la capital charra: el Campo de San Francisco, un espacio verde que emerge entre el bullicio de la ciudad.

Este parque se levanta sobre parte del terreno que ocupó la huerta del desaparecido Convento de San Francisco el Grande. Dentro del recinto se encuentran dos fuentes emblemáticas: la fuente de Tomás Bretón y la popular fuente de la «Taza».

Cada año, el parque acoge el programa gratuito 'Al aire libro', que incluye cuentacuentos, talleres y actividades de animación a la lectura. El pasado mes, las 900 plazas disponibles para esta iniciativa se agotaron por completo, reflejo del entusiasmo del público por esta propuesta cultural al aire libre.

Rosario Fernández, vecina del barrio desde hace más de cuatro décadas, afirma: «Aquí he visto crecer a mis hijos y ahora paseo cada mañana por aquí», comenta, afirmando lo tranquilo del lugar.

Por su parte, David, un joven residente de esta zona, comenta: «Vengo casi todos los días con mi perro Bruno. Aquí hay espacio, sombra y otros dueños con los que charlar.»

Actualmente, el parque cuenta con columpios y otras atracciones para niños, una zona habilitada para hacer ejercicio, un parque paraperros y numerosas zonas verdes con bancos donde descansar y disfrutar del entorno.

Situado entre la iglesia de la Veracruz y el antiguo convento de San Francisco el Real, este emblemático parque salmantino comenzó a configurarse en el siglo XVIII con la construcción del Humilladero de la Veracruz.

A lo largo del tiempo, este conocido parque ha sido lugar de abastecimiento de agua, de paseo, de música y de cultura. Entre algunas de sus funciones destacan la del XIX, cuando albergó una plaza de toros y, más tarde, el convento de las Adoratrices.

El propio escritor Miguel de Unamuno, quien vivió durante varios años en la capital salmantina, fue vecino del parque desde el año 1891. El antiguo rector de la Universidad de Salamanca lo consideraba un lugar espiritual y así lo plasmó en sus poesías. En el año 1926 en este mismo parque se inauguró una biblioteca al aire libre, frecuentada por Carmen Martín Gaite y otros lectores con pasión por la lectura.

