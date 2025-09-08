La vida en la hípica: el trabajo invisible que hace posible el concurso de Salamanca Detrás de cada salto, un equipo comprometido que sostiene la tradición y la excelencia del concurso hípico de Salamanca

En la hípica, los días empiezan temprano y terminan tarde. Desde la limpieza hasta la organización técnica, la vida en el Campo de Tiro es una coreografía silenciosa que se repite cada día, con más intensidad cuando se acerca un concurso.

A primera hora de la mañana, el recinto empieza a despertar. Los primeros en llegar suelen ser los encargados de mantenimiento y limpieza: revisan el estado de las instalaciones, preparan la pista y se aseguran de que los caballos estén bien alimentados y aseados. Si el tiempo no acompaña, el picadero cubierto se convierte en el centro de la actividad.

Una parte fundamental del día a día es el mantenimiento de las instalaciones. La pista verde requiere un equilibrio constante entre agua y sol, y el césped se corta y riega de forma continua para ofrecer un aspecto de «alfombra perfecta». La pista de competición, hecha de geotextil, necesita trabajo con rodillo y rastra para mantenerse compacta y segura para los caballos. A esto se suma el cuidado del sistema de riego, las mangueras, las tuberías y los elementos de jardinería, con la ayuda de proveedores especializados.

Pero el trabajo va mucho más allá de lo que se ve. El bienestar de los caballos es una prioridad diaria. «Me encargo de revisar que todos estén bien: desde el control dental anual hasta vacunas, desparasitaciones y una alimentación adecuada. También colaboro con el herrador en el cuidado de los cascos. Los ponis mayores requieren más atención, mientras que los caballos de concurso siguen rutinas específicas de alimentación, fisioterapia y entrenamiento, porque son atletas y necesitan un equipo completo detrás», explica Carla Mires, la veterinaria del centro ecuestre.

Durante los concursos, el movimiento se multiplica. En pista hay un jefe de pista, su auxiliar y entre cinco y ocho chavales encargados de mover los palos. A su alrededor trabajan también el equipo de megafonía, el personal de limpieza y mantenimiento, además del equipo médico, las ambulancias, el herrador y el veterinario de guardia. Detrás de la pista se organizan las casetas de apuestas, que pueden llegar a reunir a treinta o cuarenta jóvenes contratados para esos días.

Y si hay un lugar clave, ese es la secretaría. Allí pasa absolutamente todo: desde la inscripción y control sanitario de los caballos hasta la gestión de órdenes de salida, puntuaciones y resultados. «Aquí vienen los caballos que se inscriben, por donde pasa todo, absolutamente todo. Recibimos al caballo, controlamos la documentación, liquidamos exactamente todo… todo pasa por aquí», explica Carmen Vicente, encargada de la secretaría de la Hípica.

Cada detalle cuenta, porque el concurso hípico de Salamanca lleva 74 ediciones y mantiene una tradición única en España. «Aquí, el respeto del público, el silencio en pista durante los saltos y la entrega solemne de premios hacen que jinetes de toda España y del extranjero quieran volver año tras año», explica Sol Imperio, gerente del centro ecuestre.

Un día en la hípica es mucho más que caballos y saltos: es el trabajo incansable de quienes lo preparan todo para que brille desde el primer momento.