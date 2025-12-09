«Mis hijos ya son charritos»

«Fui guardia nacional en Venezuela»

En el corazón del barrio de Garrido, cerca de la plaza de Barcelona, Luis Torrialba y Darjeles Barrio han encontrado el lugar donde empezar de nuevo. Esta pareja venezolana llegó a España hace cuatro años y, tras un primer periodo en Huelva, se asentaron en Salamanca, ciudad donde ya cumplen tres años y dicen sentirse «como en casa».

«Conseguimos piso en la zona de Guzmán El Bueno, en Garrido, después de buscar todos los días durante dos semanas», recuerda Darjeles. La familia logró el alquiler gracias a que Luis trabajaba entonces con doble nómina, algo que facilitó unos trámites que, reconocen: «No son nada sencillos». «Está complicado el tema de los alquileres, pero al final tuvimos la oportunidad y la aprovechamos», añaden.

A pesar del contraste climático con Huelva, «allá es más calentito, aquí más frío», dicen entre risas, el barrio y la ciudad han conquistado a la familia: «Salamanca es muy bonita, más grande que otras ciudades y muy tranquila para vivir en familia».

Volver a Venezuela lo descartan por completo. «La situación está muy difícil y aquí tenemos más seguridad y oportunidades», afirma Luis, quien añade una razón personal: «Yo fui guardia nacional y no podría regresar hasta que todo se normalice». «Garrido nos ha dado estabilidad, amistades y un hogar. Estamos contentos», concluyen.