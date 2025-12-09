«Mis hijos ya son charritos»
Stephanie: «A mi marido lo conocí aquí aunque es peruano y vivía cerca de mí allí». Llegó a Salamanca con apenas 19 años
M. B.
Martes, 9 de diciembre 2025, 12:41
Salamanca ha dado un giro en los últimos años que le está permitiendo ralentizar el proceso de despoblación gracias a la llegada de población extranjera, en su mayoría en edad de trabajar. En los últimos cuatro años, en el censo provincial los nacidos en otros países han aumentado un 38,5%. Los oriundos de Perú se han duplicado desde 2021, pero también hay hoy el doble de venezolanos, cameruneses, mauritanos, iraníes, irlandeses, jordanos y tunecinos.
Por ejemplo, la cuarta parte de los vecinos de Garrido nacieron en otro país. La zona más humilde de la capital, en San José, acoge la mayor comunidad de marroquíes, mientras que los peruanos eligen Vidal y San Bernardo. Los ucranianos y malienses se han triplicado en 4 años y los venezolanos, tunecinos, iraníes, camerunenses, peruanos y jordanos se han duplicado.
«Fui guardia nacional en Venezuela»
En el corazón del barrio de Garrido, cerca de la plaza de Barcelona, Luis Torrialba y Darjeles Barrio han encontrado el lugar donde empezar de nuevo. Esta pareja venezolana llegó a España hace cuatro años y, tras un primer periodo en Huelva, se asentaron en Salamanca, ciudad donde ya cumplen tres años y dicen sentirse «como en casa».
«Conseguimos piso en la zona de Guzmán El Bueno, en Garrido, después de buscar todos los días durante dos semanas», recuerda Darjeles. La familia logró el alquiler gracias a que Luis trabajaba entonces con doble nómina, algo que facilitó unos trámites que, reconocen: «No son nada sencillos». «Está complicado el tema de los alquileres, pero al final tuvimos la oportunidad y la aprovechamos», añaden.
A pesar del contraste climático con Huelva, «allá es más calentito, aquí más frío», dicen entre risas, el barrio y la ciudad han conquistado a la familia: «Salamanca es muy bonita, más grande que otras ciudades y muy tranquila para vivir en familia».
Volver a Venezuela lo descartan por completo. «La situación está muy difícil y aquí tenemos más seguridad y oportunidades», afirma Luis, quien añade una razón personal: «Yo fui guardia nacional y no podría regresar hasta que todo se normalice». «Garrido nos ha dado estabilidad, amistades y un hogar. Estamos contentos», concluyen.
«A mi marido lo conocí aquí aunque es peruano»
Stephanie Casilda Jiménez llegó a Salamanca con apenas 19 años. Hoy, a sus 38, habla de su barrio, Garrido, como quien habla de un hogar que se ha construido día a día, con mezcla una de nostalgia y arraigo. Aquí vive con su marido, también peruano, y sus dos hijos, nacidos ya en la ciudad. «Son charritos», dice con orgullo.
Su llegada no fue sencilla. «Al principio afecta todo, hasta el aire es distinto», recuerda. Venía de Lima, y aunque su padre ya llevaba un tiempo en Salamanca, el cambio cultural y la distancia con su familia marcaron los primeros meses.
Antes de asentarse en la plaza de Barcelona, vivió con su familia en la avenida de Portugal. Más tarde, cuando encontró trabajo y logró homologar sus estudios de enfermería, dio su primer paso hacia la independencia.
Sus hijos, Lucía y Paolo, nacieron en Salamanca y han crecido entre los parques, colegios y tiendas de la zona. «Aquí en la plaza Barcelona ya hemos hecho nuestra vida».
Su marido también es peruano, aunque curiosamente no se conocían antes de emigrar. «Vinimos el mismo año y al final nos encontramos aquí, estábamos destinados», explica. «En Navidad estamos mi marido, mis niños y yo. Nuestra casa ya está aquí», dice con naturalidad, consciente de que su vida y la de sus hijos, se desarrolla ya entre las calles de la plaza Barcelona.
«Salamanca me eligió a mí»
En el barrio de Pizarrales, Omar Sánchez Mercado lleva casi trece años asentado. «Llevo trabajando aquí 12 años, voy a hacer 13», explica mientras atiende en la cafetería que regenta, el negocio que marcó su llegada definitiva a Salamanca.
Omar es dominicano y antes de instalarse en la ciudad vivía en Piedrahíta, aunque una situación inesperada le llevo a abandonar el pueblo abulense. «Tuve la oportunidad de venir aquí y la cogimos», recuerda sobre el momento en el que decidió asumir la gestión del bar.
Para Omar, Pizarrales es un barrio «tranquilo, humilde, obrero». La elección de esta zona no fue casual. «Entre otras cosas era para mi conocido, porque mi hermana vive por aquí», señala. El acceso a la vivienda, sin embargo, no resultó tan sencillo. «En principio no, es un poco complicado, pero si se quiere, se puede», afirma sobre la dificultad inicial para encontrar un piso adecuado. Finalmente, logró un lugar que cumplía «buenas condiciones».
Cuando se le pregunta por qué eligió Salamanca para vivir, Omar responde con una frase que resume su historia: «No la elegimos, ella me eligió a mí». Casado y con hijos, Omar considera que ya tiene «la vida hecha» en Salamanca, aunque reconoce que piensa en volver a su país algún día. «En principio sí, pero no sabemos cuándo, nunca se sabe. La tierra tira», afirma.